  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incendio Decine di persone omaggiano le vittime di Crans-Montana nei pressi del bar

SDA

14.2.2026 - 12:23

Roze, 18 anni, rimasta ferita nell'incendio a Le Constellation a Crans-Montana lo scorso primo gennaio, depone dei fiori davanti al bar.
Roze, 18 anni, rimasta ferita nell'incendio a Le Constellation a Crans-Montana lo scorso primo gennaio, depone dei fiori davanti al bar.
Keystone

Alcune decine di persone si sono riunite stamani alle 10.00 nei pressi del bar Le Constellation a Crans-Montana (VS) per rendere omaggio ai morti e ai feriti dell'incendio di Capodanno nel locale. All'origine dell'iniziativa vi sono parenti delle vittime.

Keystone-SDA

14.02.2026, 12:23

14.02.2026, 12:26

L'omaggio è iniziato con una deposizione di fiori nei pressi del luogo della tragedia, hanno constatato reporter di Keystone-ATS sul posto. Tra le persone presenti, diversi parenti e amici delle vittime, nonché, Roze, 18 anni, che nel disastro ha riportato ustioni.

Ha partecipato alla cerimonia anche l'incaricata d'affari dell'ambasciata d'Italia a Berna, Diana Forte. «Per testimoniare ancora una volta la solidarietà e la vicinanza dell'Italia ai familiari delle vittime, sia dei defunti che dei feriti. Per noi è molto importante dimostrare che siamo sempre presenti, come lo siamo stati fin dai primi giorni», ha detto a Keystone-ATS.

La cerimonia si è conclusa con un minuto di silenzio in omaggio alle 41 vittime e ai 115 feriti. Successivamente, i partecipanti all'iniziativa sono stati invitati a un pranzo commemorativo a Vétroz, località poco a ovest di Sion.

Da diversi giorni sulle reti sociali è stato ripetutamente pubblicato un volantino che invitava a recarsi oggi nella località vallesana «in memoria delle persone scomparse e in sostegno ai nostri feriti durante il tragico evento di Crans-Montana». All'insegna del «ricordo, della condivisione e della commemorazione», l'evento era aperto a tutti.

I più letti

L'ex snowboarder Tanja Frieden: «Avrei restituito la medaglia d'oro per salvare la relazione»
Zurbriggen e l'incidente mortale fra le due manche a Calgary: «Quel bronzo vale quanto l'oro»
Le stelle canadesi della NHL rendono omaggio a Fiala, l'avversario Wilson: «Mi sento malissimo»
Esplosione su un carro al carnevale di Bagnes, otto feriti, uno è grave
Censurato l'Uomo vitruviano di da Vinci nella sigla olimpica, si scatena la polemica sulla Rai

L'incendio di Crans-Montana

Vittime di minacce. Tragedia di Crans-Montana: avvocati difensori nel mirino

Vittime di minacceTragedia di Crans-Montana: avvocati difensori nel mirino

Tragedia di Capodanno. Denuncia penale contro il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud

Tragedia di CapodannoDenuncia penale contro il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud

Dopo tragedia. Rogo di Crans-Montana: dopo settimane difficili le prenotazioni alberghiere si stabilizzano

Dopo tragediaRogo di Crans-Montana: dopo settimane difficili le prenotazioni alberghiere si stabilizzano

Altre notizie

Vallese. Esplosione su un carro al carnevale di Bagnes, otto feriti, uno è grave

ValleseEsplosione su un carro al carnevale di Bagnes, otto feriti, uno è grave

Al vaglio una legge. In 1000 in piazza contro l'obbligo vaccinale a San Gallo

Al vaglio una leggeIn 1000 in piazza contro l'obbligo vaccinale a San Gallo

Germania. In 200'000 manifestano contro le autorità iraniane a Monaco

GermaniaIn 200'000 manifestano contro le autorità iraniane a Monaco