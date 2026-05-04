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Per evitare malintesi, Parmelin a Meloni: «Basta invii di copie delle fatture alle famiglie delle vittime di Crans-Montana» 

SDA

4.5.2026 - 14:06

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato a Erevan la premier italiana Giorgia Meloni
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato a Erevan la premier italiana Giorgia Meloni
Keystone

«Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime» dell'incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana (VS).

Keystone-SDA

04.05.2026, 14:06

04.05.2026, 17:28

Lo ha dichiarato su X il presidente della Confederazione Guy Parmelin, dopo l'incontro avuto con la premier italiana Giorgia Meloni, a margine del vertice della Comunità politica europea (CPE) a Erevan, in Armenia.

Il colloquio si è incentrato, come riferisce anche una nota di Palazzo Chigi, sede del Governo italiano, sulle questione delle spese sanitarie in seguito all'incendio di Capodanno al bar «Le Constellation».

Meloni ha raccolto «l'impegno politico» di Parmelin affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans-Montana «non venga richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera».

Spese coperte dall'aiuto alle vittime

Per quanto riguarda la questione della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli Stati, Parmelin «ha fatto presente che sono in corso gli approfondimenti del Consiglio federale volti a individuare una soluzione accettabile», prosegue Palazzo Chigi.

«Ho confermato a Meloni – ha scritto su X – che la Confederazione esaminerà la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere tra gli Stati interessati, sulla base delle disposizioni legali vigenti. Queste spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime, nella misura in cui non sono coperte dalle assicurazioni».

Nell'incendio di Crans-Montana avvenuto nella notte di Capodanno sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Tra le vittime vi erano anche sei cittadini italiani.

Molto rumore per nulla. Meloni definisce «un insulto» la fattura da 70'000 euro a un ferito italiano di Crans-Montana. Ma sa che le famiglie non devono pagare

Molto rumore per nullaMeloni definisce «un insulto» la fattura da 70'000 euro a un ferito italiano di Crans-Montana. Ma sa che le famiglie non devono pagare

L'ottavo vertice della CPE

Il vertice, a cui ha preso parte oggi Parmelin, è l'ottavo della CPE. Quest'ultimo organismo si riunisce due volte l'anno e comprende 47 Stati europei.

Nella capitale armena, il presidente della Confederazione si è incontrato pure con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

Su X Parmelin ha scritto di aver avuto tra l'altro «uno scambio aperto sui rispettivi processi di ratifica del pacchetto Svizzera-UE, sulle sfide relative alle misure di protezione dell'acciaio nonché sul programma di ricerca Erasmus+».

A margine del vertice, Parmelin ha pure avuto un colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron. «Abbiamo affrontato alcune questioni in sospeso riguardanti il vertice del G7 che si terrà a Évian, sulle rive del lago Lemano, a metà giugno», ha precisato su X.

Già ieri sera, il presidente della Confederazione si era intrattenuto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Entrambi erano stati invitati a una cena per capi di Stato e di governo.

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