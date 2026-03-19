  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il sondaggio Per uno svizzero su tre il risarcimento alle vittime di Crans-Montana è eccessivo

SDA

19.3.2026 - 08:25

Non tutti concordano con il risarcimento alle vittime, secondo un sondaggio.
Non tutti concordano con il risarcimento alle vittime, secondo un sondaggio.
Keystone

Il risarcimento di 50'000 franchi fissato dal Consiglio federale per ciascuna vittima dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS) è giudicato eccessivo da un terzo della popolazione svizzera. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi da 20 Minuten e Tamedia.

Keystone-SDA

19.03.2026, 08:25

Alla domanda «Cosa pensate dell'ammontare di questo contributo federale?» – che una volta approvato dal Parlamento andrà ad aggiungersi ai contributi delle compagnie assicurative e del canton Vallese – il 31% del campione l'ha definito eccessivo.

L'importo è invece stato giudicato adeguato dal 37% degli interrogati e insufficiente dall'11%. Il 21% non ha espresso un'opinione.

Un terzo degli uomini considera il contributo esagerato, così come il 29% delle donne.

Differenze in base alle idee politiche e all'età

Il sondaggio fa pure emergere opinioni diverse in base allo spettro politico e all'età. La cifra è valutata troppo generosa del 43% degli elettori dell'UDC e dal 31% dei liberali-radicali, dal 27% degli elettori del Centro e dal 21% dei socialisti e dei Verdi.

I giovani tra i 19-34 hanno valutato il risarcimento eccessivo nella misura del 37%. Più l'età sale più questa percentuale diminuisce: al 35% per i 37-49enni, al 28% tra i 50 e i 65 anni e al 24% dai 65 anni in su.

Gli abitanti delle zone rurali tendono a considerare la somma come troppo alta più facilmente rispetto agli abitanti delle città (33% rispetto al 25%), così come avviene tra chi non ha una formazione riconosciuta e chi ha un diploma universitario (37% contro il 25%).

Il sondaggio, svolto dall'istituto LeeWas tra il 5 e l'8 marzo, ha coinvolto 17'788 persone, 12'594 delle quali residenti nella Svizzera tedesca, 4'686 in Romandia e 508 in Ticino. Il margine d'errore è del 2,2%.

I più letti

Ecco come un miliardario continua a fare grandi affari nello Stretto di Hormuz
Insegnante di tedesco sbaglia la domanda su Schiller a «Chi vuol essere milionario?»
Ciclista rischia di cadere in un dirupo con la mountain bike, ma sui social riceve critiche
Focolaio di meningite nel Regno Unito: quanto è grande il rischio per la Svizzera?
Ecco cosa si sa (e non) della caduta della cabina nel comprensorio di Engelberg

L'incendio di Crans-Montana

Ricorso respinto. Il Comune di Crans-Montana non sarà parte civile della tragedia di Capodanno

Ricorso respintoIl Comune di Crans-Montana non sarà parte civile della tragedia di Capodanno

Vallese. Il parlamento approva un fondo di 10 milioni per le vittime della tragedia di Crans-Montana

ValleseIl parlamento approva un fondo di 10 milioni per le vittime della tragedia di Crans-Montana

Tragedia in Vallese. Guy Parmelin ha incontrato i feriti di Crans-Montana: «Ho misurato come mai prima d'ora la crudeltà del destino»

Tragedia in ValleseGuy Parmelin ha incontrato i feriti di Crans-Montana: «Ho misurato come mai prima d'ora la crudeltà del destino»

Altre notizie

Argovia. Scontro frontale con un'auto ad Auw, morto un motociclista

ArgoviaScontro frontale con un'auto ad Auw, morto un motociclista

L'analisi dell'USTRA. Meno vittime sulle strade svizzere nel 2025, ma più feriti gravi

L'analisi dell'USTRAMeno vittime sulle strade svizzere nel 2025, ma più feriti gravi

Lo spiega l'esperto. Focolaio di meningite nel Regno Unito: quanto è grande il rischio per la Svizzera?

Lo spiega l'espertoFocolaio di meningite nel Regno Unito: quanto è grande il rischio per la Svizzera?