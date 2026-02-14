  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco quando Incendio a Crans-Montana, la procura italiana incontrerà quella vallesana

SDA

14.2.2026 - 13:39

Francesco Lo Voi (a sinistra) durante una conferenza stampa del 2015 su Cosa nostra. Secondo blick.ch, sarà lui a venire in Svizzera giovedì prossimo.
Francesco Lo Voi (a sinistra) durante una conferenza stampa del 2015 su Cosa nostra. Secondo blick.ch, sarà lui a venire in Svizzera giovedì prossimo.
Keystone

Giovedì un procuratore italiano incontrerà a Berna il ministero pubblico vallesano. La riunione ha lo scopo di chiarire i dettagli della collaborazione tra i due enti inquirenti in merito all'incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana (VS).

Keystone-SDA

14.02.2026, 13:39

14.02.2026, 13:45

Inoltre, i due procedimenti penali dovranno essere coordinati, ha indicato oggi per iscritto a Keystone-ATS l'Ufficio federale di giustizia (UFG) confermando quanto riportato sul sito del quotidiano svizzerotedesco Blick.

L'UFG precisa che il 19 febbraio si terrà un incontro tecnico tra il Ministero pubblico del Canton Vallese e la Procura di Roma. L'Ufficio federale accompagnerà la riunione, nel corso della quale verrà discussa anche la possibilità di costituire un gruppo investigativo comune.

L'incontro verterà in particolare sulla richiesta della Procura di Roma alla procura vallesana di accedere agli elementi di prova, poiché senza di essi «l'Italia non può condurre il proprio procedimento penale».

Secondo l'UFG, Roma dipende quindi dal sostegno della Svizzera. L'ufficio federale non ha fornito ulteriori dettagli.

Blick.ch: in Svizzera verrà Francesco Lo Voi

Poiché cittadini italiani sono stati colpiti dall'incendio, la giustizia italiana è tenuta ad avviare un proprio procedimento penale.

Secondo blick.ch, in Svizzera verrà Francesco Lo Voi, capo procuratore della Repubblica di Roma dal 2021. Il 68enne si è fatto un nome, tra l'altro, come procuratore antimafia, in particolare nei casi relativi a Cosa nostra, lavorando insieme a stretto contatto con i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, entrambi assassinati dall'organizzazione mafiosa siciliana.

Lo Voi è stato anche rappresentante dell'Italia presso l'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

I più letti

L'ex snowboarder Tanja Frieden: «Avrei restituito la medaglia d'oro per salvare la relazione»
Zurbriggen e l'incidente mortale fra le due manche a Calgary: «Quel bronzo vale quanto l'oro»
Marco Odermatt manca di nuovo l'oro olimpico: «È tutta colpa mia»
Le stelle canadesi della NHL rendono omaggio a Fiala, l'avversario Wilson: «Mi sento malissimo»
Caos a Cortina, la sfida di curling fra Canada e Svezia finisce quasi in rissa

L'incendio a Crans-Montana

Incendio. Decine di persone omaggiano le vittime di Crans-Montana nei pressi del bar

IncendioDecine di persone omaggiano le vittime di Crans-Montana nei pressi del bar

Vittime di minacce. Tragedia di Crans-Montana: avvocati difensori nel mirino

Vittime di minacceTragedia di Crans-Montana: avvocati difensori nel mirino

Tragedia di Capodanno. Denuncia penale contro il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud

Tragedia di CapodannoDenuncia penale contro il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud

Altre notizie

Vallese. Esplosione su un carro al carnevale di Bagnes, otto feriti, uno è grave

ValleseEsplosione su un carro al carnevale di Bagnes, otto feriti, uno è grave

Al vaglio una legge. In 1000 tra No-vax e estremisti di destra in piazza contro l'obbligo vaccinale a San Gallo

Al vaglio una leggeIn 1000 tra No-vax e estremisti di destra in piazza contro l'obbligo vaccinale a San Gallo

Germania. In 200'000 manifestano contro le autorità iraniane a Monaco

GermaniaIn 200'000 manifestano contro le autorità iraniane a Monaco