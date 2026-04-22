Dramma di Crans-MontanaProrogate le misure cautelari contro Jessica Moretti, moglie del proprietario del Contellation
SDA
22.4.2026 - 10:30
Il tribunale delle misure coercitive del Vallese ha prorogato di tre mesi le misure cautelari nei confronti di Jessica Moretti, moglie del proprietario del locale «Le Constellation» di Crans-Montana, dove a Capodanno è scoppiato il rogo costato la vita a 41 persone.
Keystone-SDA
22.04.2026, 10:30
22.04.2026, 10:41
SDA
Una decisione analoga dovrebbe essere emessa a breve anche per il marito Jacques Moretti. Entrambi sono indagati per quanto successo.
Le cosiddette misure sostitutive adottate nei confronti della donna, decise per tre mesi il 13 gennaio, sono state prolungate fino al 10 luglio, ha indicato il ministero pubblico vallesano confermando una notizia diffusa dalle agenzie stampa italiane.
Consistono nel divieto di lasciare la Svizzera e nell'obbligo di presentarsi quotidianamente presso un posto di polizia. «Dobbiamo compiere questa procedura ogni tre mesi», ha spiegato a Keystone-Ats la procuratrice generale Beatrice Pilloud.
I documenti di identità e di soggiorno erano già stati consegnati in gennaio.
Per legge le misure in questione possono essere disposte dal giudice per scongiurare il rischio di fuga, collusione o recidiva, nel rispetto del principio di proporzionalità.