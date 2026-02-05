  1. Clienti privati
Tragedia in Vallese Reynard, presidente del governo vallesano, ha chiesto aiuto psicologico dopo il dramma di Crans-Montana

SDA

5.2.2026 - 10:19

Il presidente del governo vallesano Mathias Reynard (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente del governo vallesano Mathias Reynard ha fatto ricorso ad aiuto psicologico dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS) altrimenti gli sarebbe stato difficile proseguire nel suo incarico, ha dichiarato al portale di notizie blick.ch.

Keystone-SDA

05.02.2026, 10:31

Tragedia in Vallese. La procura di Roma ascolterà i feriti italiani di Crans-Montana

Tragedia in ValleseLa procura di Roma ascolterà i feriti italiani di Crans-Montana

Il sostegno psicologico non è né una vergogna né un tabù, ha sottolineato il presidente del Consiglio di Stato socialista in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano zurighese.

È normale chiedere aiuto in una tale situazione. «Per me era una necessità».

Reynard ha inoltre sottolineato che per l'esecutivo vallesano le famiglie delle vittime dell'incendio hanno sempre avuto e hanno tuttora la massima priorità.

Incendio di Capodanno. Una vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»

Incendio di CapodannoUna vittima di Crans-Montana: «Non sarò mai più in grado di condurre una vita normale»

Nella cerimonia i politici li si volevano ai margini

Anche la cerimonia commemorativa del 9 gennaio è stata organizzata in questa ottica.

«Volevamo una cerimonia che lasciasse spazio alla riflessione, alla poesia e alla solidarietà. Ritenevamo che questo sarebbe stato di maggiore beneficio alle persone colpite, ma anche all'intera comunità, che ha vissuto una sorta di trauma collettivo», ha affermato Reynard.

Al centro dell'attenzione c'erano le famiglie, gli amici e i compagni di classe, gli assistenti e le forze di intervento.

I rappresentanti ufficiali e politici erano ai margini: questo era il desiderio di Reynard e così è stato fatto. Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella non hanno tenuto alcun discorso.

Il video della giornata di lutto nazionale il 9 gennaio

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

Si è svolta venerdì pomeriggio a Martigny la cerimonia di commemorazione per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.

09.01.2026

Incendio. Il Comune di Crans-Montana dona 1 milione di franchi alla fondazione delle vittime

IncendioIl Comune di Crans-Montana dona 1 milione di franchi alla fondazione delle vittime

La politica deve «cambiare ciò che deve essere cambiato»

Il capo del governo vallesano ha inoltre rinnovato la richiesta di fare piena luce sul dramma.

Senza entrare nel merito delle critiche rivolte alle autorità giudiziarie, Reynard ha chiesto che vengano accertate tutte le responsabilità, anche quelle delle istituzioni pubbliche e delle autorità politiche. «Abbiamo bisogno di completo chiarimento».

La politica deve poi «cambiare ciò che deve essere cambiato», ha detto. In Svizzera si deve poter uscire per divertirsi senza mettersi in pericolo. Quanto accaduto è intollerabile. Tutti i responsabili devono ora adottare le misure necessarie.

Nell'incendio di Capodanno al bar «Le Constellation» a Crans-Montana sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite.

Tragedia di Crans-Montana. Giorgio Fonio denuncia un giornalista italiano per un commento su Facebook

Tragedia di Crans-MontanaGiorgio Fonio denuncia un giornalista italiano per un commento su Facebook

Ecco cos'è successo. Zurigo: cane morde un fornitore, la proprietaria deve pagare decine di migliaia di franchi

Ecco cos'è successoZurigo: cane morde un fornitore, la proprietaria deve pagare decine di migliaia di franchi

Royal Family. Ecco perché Kate Middleton rinuncia alla storica tata per il figlio George

Royal FamilyEcco perché Kate Middleton rinuncia alla storica tata per il figlio George

Stati Uniti. Epstein aiutò Woody Allen e la moglie per la figlia al college

Stati UnitiEpstein aiutò Woody Allen e la moglie per la figlia al college