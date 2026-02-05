Tragedia in ValleseReynard, presidente del governo vallesano, ha chiesto aiuto psicologico dopo il dramma di Crans-Montana
SDA
5.2.2026 - 10:19
Il presidente del governo vallesano Mathias Reynard ha fatto ricorso ad aiuto psicologico dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS) altrimenti gli sarebbe stato difficile proseguire nel suo incarico, ha dichiarato al portale di notizie blick.ch.
Nella cerimonia i politici li si volevano ai margini
Anche la cerimonia commemorativa del 9 gennaio è stata organizzata in questa ottica.
«Volevamo una cerimonia che lasciasse spazio alla riflessione, alla poesia e alla solidarietà. Ritenevamo che questo sarebbe stato di maggiore beneficio alle persone colpite, ma anche all'intera comunità, che ha vissuto una sorta di trauma collettivo», ha affermato Reynard.
Al centro dell'attenzione c'erano le famiglie, gli amici e i compagni di classe, gli assistenti e le forze di intervento.
I rappresentanti ufficiali e politici erano ai margini: questo era il desiderio di Reynard e così è stato fatto. Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella non hanno tenuto alcun discorso.
Il video della giornata di lutto nazionale il 9 gennaio
La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare
Si è svolta venerdì pomeriggio a Martigny la cerimonia di commemorazione per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.
La politica deve «cambiare ciò che deve essere cambiato»
Il capo del governo vallesano ha inoltre rinnovato la richiesta di fare piena luce sul dramma.
Senza entrare nel merito delle critiche rivolte alle autorità giudiziarie, Reynard ha chiesto che vengano accertate tutte le responsabilità, anche quelle delle istituzioni pubbliche e delle autorità politiche. «Abbiamo bisogno di completo chiarimento».
La politica deve poi «cambiare ciò che deve essere cambiato», ha detto. In Svizzera si deve poter uscire per divertirsi senza mettersi in pericolo. Quanto accaduto è intollerabile. Tutti i responsabili devono ora adottare le misure necessarie.
Nell'incendio di Capodanno al bar «Le Constellation» a Crans-Montana sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite.