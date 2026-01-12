  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Inferno a Crans-Montana Confermata la carcerazione preventiva del gerente del bar «Le Constellation»

SDA

12.1.2026 - 14:50

Il gerente del bar Le Constellation, teatro dell'incendio a Crans-Montana che ha causato la morte di 40 persone, Jacques Moretti, resterà dietro le sbarre per tre mesi.
Il gerente del bar Le Constellation, teatro dell'incendio a Crans-Montana che ha causato la morte di 40 persone, Jacques Moretti, resterà dietro le sbarre per tre mesi.
KEYSTONE

Il Tribunale delle misure coercitive del Vallese ha convalidato oggi la detenzione preventiva di Jacques Moretti, gestore del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, teatro della tragedia avvenuta la notte di Capodanno, nella quale hanno perso la vita 40 persone.

Keystone-SDA

12.01.2026, 14:50

12.01.2026, 15:20

In una nota, la corte ha spiegato che è stata per il momento disposta una custodia cautelare di tre mesi. Il tribunale ha così dato seguito alla richiesta emessa venerdì dal Ministero pubblico a seguito dell'interrogatorio dei coniugi Moretti. Tra le motivazioni, viene citato il pericolo di fuga, come sottolineato precedentemente dalla magistratura.

Il Tribunale delle misure coercitive ha dichiarato di essere «disposto a revocare la detenzione preventiva a fronte di diverse misure richieste in via subordinata dal Ministero pubblico, tra cui in particolare il versamento di garanzie, misure che appaiono adeguate a contrastare il rischio di fuga.

Poiché la determinazione delle garanzie richiede un'istruttoria approfondita, nel frattempo deve prevalere la privazione della libertà», si legge.

I giudici ricordano inoltre «che la detenzione preventiva è una detenzione di natura procedurale, destinata unicamente a garantire il corretto svolgimento dell'istruttoria». Per Jacques Moretti vale la presunzione d'innocenza.

Tragedia di Crans-Montana. Credito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation

Tragedia di Crans-MontanaCredito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation

La procura di Roma procede anche per disastro colposo

La procura di Roma contesta anche il reato di disastro colposo nell'inchiesta aperta sulla strage di Capodanno nel bar «Le Constellation» a Crans-Montana, che ha causato 40 morti e 116 feriti.

I procuratori capitolini, competenti per gli italiani morti all'estero, procedono inoltre per omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.

Gli inquirenti invieranno una rogatoria alle autorità svizzere con cui chiedere gli atti e la lista degli indagati in relazione all'inchiesta e una volta ricevuto l'incartamento, procederanno alle iscrizioni nel registro degli indagati dei gestori del bar, Jacques e Jessica Moretti, e di eventuali altre posizioni.

I pubblici ministeri capitolini hanno anche disposto l'autopsia sul corpo di un 16enne romano deceduto nella strage.

I più letti

L'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»
Presentata una denuncia penale contro la vignetta di Charlie Hebdo su Crans-Montana
Perde l’equipaggio e arriva solo al traguardo: ecco come il pilota di bob ha evitato il peggio
Ecco il pazzo americano che ha percorso l'intera Svizzera in un solo giorno
Gli svizzeri pagano fino all'80% in più per gli stessi prodotti

L'incendio di Crans-Montana

Non solo indignazione. Presentata una denuncia penale contro la vignetta di Charlie Hebdo su Crans-Montana

Non solo indignazionePresentata una denuncia penale contro la vignetta di Charlie Hebdo su Crans-Montana

Una trappola mortale. Tragedia a Crans-Montana: 34 corpi trovati ai piedi della scala, 80 feriti ancora in ospedale

Una trappola mortaleTragedia a Crans-Montana: 34 corpi trovati ai piedi della scala, 80 feriti ancora in ospedale

Inferno a Crans-Montana. Dopo le accuse, il Comune si scusa: «Chiediamo perdono alle famiglie», ma niente dimissioni

Inferno a Crans-MontanaDopo le accuse, il Comune si scusa: «Chiediamo perdono alle famiglie», ma niente dimissioni

Altre notizie

La giustizia lavora. Il Comune di Crans-Montana non può costituirsi parte civile nell'indagine sull'incendio

La giustizia lavoraIl Comune di Crans-Montana non può costituirsi parte civile nell'indagine sull'incendio

Violazione delle norme. L'autorità GB sulle comunicazioni avvia un'indagine su X per i deepfake sessuali

Violazione delle normeL'autorità GB sulle comunicazioni avvia un'indagine su X per i deepfake sessuali

Al confine. Un esodo di infermieri verso la Svizzera aumenta la mortalità negli ospedali tedeschi

Al confineUn esodo di infermieri verso la Svizzera aumenta la mortalità negli ospedali tedeschi