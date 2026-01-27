  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Inchiesta sull'incendio Crans-Montana: «La procura vallesana risponderà presto sulla richiesta dell'Italia»

SDA

27.1.2026 - 19:07

Gli occhi dell'Italia sono puntati sul Vallese.
Gli occhi dell'Italia sono puntati sul Vallese.
Keystone

La procura vallesana risponderà entro la fine della settimana all'offerta di collaborazione presentata dall'Italia nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno a Crans-Montana.

Keystone-SDA

27.01.2026, 19:07

27.01.2026, 19:09

Lo ha indicato l'Ufficio federale di giustizia (UFG), competente per l'assistenza giudiziaria internazionale, confermando la notizia diffusa da diversi media.

I funzionari bernesi hanno precisato che le due autorità di perseguimento penale hanno anche la possibilità di collaborare per condurre indagini nell'ambito delle cosiddette squadre investigative comuni (SIC). Questa possibilità è espressamente prevista dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

Come noto il governo italiano sta esercitando una forte pressione sulla Confederazione affinché la magistratura della penisola sia coinvolta nelle indagini sul rogo in Vallese, che ha provocato numerosi morti e feriti di nazionalità italiana.

I più letti

Ecco chi è Greg Bovino, l'uomo a capo dei raid dell'ICE che si sporca le mani per Trump
Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?
Michelle Hunziker dialoga con sé stessa adolescente: ecco il video con l'IA che sorprende
È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo

L'incendio di Crans-Montana

Incendio. Il DFAE all'Italia sull'inchiesta a Crans-Montana: «È fondamentale la separazione dei poteri»

IncendioIl DFAE all'Italia sull'inchiesta a Crans-Montana: «È fondamentale la separazione dei poteri»

Svizzera. Dopo Crans-Montana, i carnevali adottano nuove misure di sicurezza

SvizzeraDopo Crans-Montana, i carnevali adottano nuove misure di sicurezza

Novità inquietanti. Pochi giorni prima di Capodanno al «Le Constellation» i pannelli si staccavano dal soffitto

Novità inquietantiPochi giorni prima di Capodanno al «Le Constellation» i pannelli si staccavano dal soffitto

Altre notizie

Maltempo. Frana nel comune siciliano di Niscemi, l'intera collina sta crollando

MaltempoFrana nel comune siciliano di Niscemi, l'intera collina sta crollando

Ecco cos'è successo. Comica svizzero tedesca spende 175 franchi alla Coop... ma viene bandita per 2 anni

Ecco cos'è successoComica svizzero tedesca spende 175 franchi alla Coop... ma viene bandita per 2 anni

Venezuela. Machado annuncia il rientro in Patria, ma resta l'incognita sicurezza: «Devo essere lì»

VenezuelaMachado annuncia il rientro in Patria, ma resta l'incognita sicurezza: «Devo essere lì»