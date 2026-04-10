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Dramma in Vallese Crans-Montana: un indagato collabora con la giustizia

SDA

10.4.2026 - 11:01

Continuano gli interrogatori in relazione al dramma del «Le Constellation» di Crans-Montana.
Continuano gli interrogatori in relazione al dramma del «Le Constellation» di Crans-Montana.
Keystone

Un membro dell'attuale squadra di sicurezza pubblica del comune di Crans-Montana (VS) è stato interrogato oggi a Sion. L'uomo ha risposto alle domande dei procuratori responsabili dell'inchiesta sul drammatico incendio di Capodanno.

Keystone-SDA

10.04.2026, 11:01

10.04.2026, 11:12

La sentenza del tribunale. Respinta la richiesta di ricusazione delle procuratrici nell'inchiesta di Crans-Montana

La sentenza del tribunaleRespinta la richiesta di ricusazione delle procuratrici nell'inchiesta di Crans-Montana

Mercoledì scorso, ricordiamo, l'ex responsabile della sicurezza antincendio dell'ex comune di Chermignon (VS) – oggi frazione di Crans-Montana – si era rifiutato di rispondere agli inquirenti. Più collaborativo è stato ieri l'ex vice capo della sicurezza attivo fra il 2020 e il 2024.

L'interrogatorio odierno è iniziato alle 08:30 e due ne rimangono ancora in programma per la prossima settimana: quello del sindaco Nicolas Féraud, previsto per lunedì 13 aprile, e quello dell'ex municipale responsabile della sicurezza pubblica fra il 2021 e il 2024, in agenda per il 15 aprile.

Come a febbraio, gli interrogatori si svolgono nell'aula del campus Energypolis a Sion, in modo da poter ospitare in un unico luogo la maggior parte dei 91 avvocati ora coinvolti in questo caso.

I nuovi imputati devono rispondere di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Si tratta delle stesse accuse mosse contro Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar «Le Constellation» teatro dell'incendio.

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha causato 41 morti e 115 feriti, un terzo dei quali è ancora ricoverato in ospedale. Solo otto persone sono riuscite a uscire illese dal luogo dell'incidente, secondo l'indagine della polizia cantonale vallesana. Un dato confermato dal Ministero pubblico a Keystone-ATS.

L'inchiesta sul dramma. L'ex responsabile della sicurezza antincendio di Crans-Montana rifiuta di rispondere agli inquirenti

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