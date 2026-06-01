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Vallese Un concerto per le vittime di Crans-Montana a cinque mesi dal rogo

SDA

1.6.2026 - 20:07

Un gruppo di dodici musicisti ha interpretato brani di Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach e Benjamin Britten.
Un gruppo di dodici musicisti ha interpretato brani di Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach e Benjamin Britten.
Keystone

L'Ambasciata d'Italia a Berna, in collaborazione con Crans-Montana Classics, ha organizzato questa sera un concerto in «omaggio agli angeli di Crans-Montana», nella chiesa del Sacro Cuore della località vallesana.

Keystone-SDA

01.06.2026, 20:07

01.06.2026, 20:11

Sotto la direzione di Michael Guttman, direttore artistico di Crans-Montana Classics, il concerto è stato concepito come un momento di aggregazione e raccoglimento in omaggio ai giovani che hanno perso la vita e a coloro che sono ancora ricoverati in ospedale, a cinque mesi esatti dall'incendio di Capodanno nel discobar «Le Constellation».

«Gli organizzatori hanno voluto offrire un momento di aggregazione al di là dei confini, riunendo artisti, famiglie, pubblico e comunità in un unico slancio di solidarietà», hanno precisato lunedì in un comunicato.

Un momento di condivisione che si vuole «portatore di una memoria comune nel rispetto e nella dignità».

A livello musicale, un ensemble di dodici musicisti d'archi ha interpretato opere di Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach e Benjamin Britten.

Oltre all'ambasciatore d'Italia, Gian Lorenzo Cornado, l'evento ha riunito poco più di 250 persone, tra cui il consigliere federale Beat Jans, il presidente del governo vallesano Christophe Darbellay e il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud.

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