  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ricerca Creati i primi 3 embrioni per salvare il rinoceronte bianco

SDA

25.8.2025 - 10:52

Le femmine Najin, a destra, e sua figlia Fatu sono gli ultimi esemplari di rinoceronte bianco del pianeta. Entrambe sono incapaci di affrontare una gravidanza naturale. (immagine d'archivio)
Le femmine Najin, a destra, e sua figlia Fatu sono gli ultimi esemplari di rinoceronte bianco del pianeta. Entrambe sono incapaci di affrontare una gravidanza naturale. (immagine d'archivio)
Keystone

Il consorzio internazionale BioRescue, di cui fa parte l'Università di Padova, ha inaugurato una nuova, decisiva fase della sua missione per salvare il rinoceronte bianco settentrionale, una delle specie più minacciate al mondo.

Keystone-SDA

25.08.2025, 10:52

25.08.2025, 10:55

Dall'inizio dell'anno sono stati creati tre nuovi embrioni. Parallelamente, il team ha avviato i primi trasferimenti embrionali, impiantando embrioni puri di rinoceronte bianco settentrionale in madri surrogate appartenenti alla sottospecie meridionale.

Con soli 2 esemplari rimasti – le femmine Najin e sua figlia Fatu, entrambe incapaci di affrontare una gravidanza naturale – BioRescue fa affidamento sulle tecniche più avanzate di riproduzione assistita e su un uso pionieristico delle cellule staminali, con l'obiettivo di offrire a questa specie una possibilità di futuro.

Il 22 agosto ricorre il sesto anniversario della prima raccolta di ovociti da Fatu e Najin presso l'Ol Pejeta Conservancy, in Kenya.

Da allora, BioRescue, guidato dal Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research in Germania e coordinato dal Safari Park Dvůr Králové in Repubblica Ceca, ha portato avanti il lavoro: in sei anni sono state effettuate 21 raccolte di ovociti da Fatu, tre delle quali solo quest'anno, che hanno permesso di creare tre nuovi embrioni di rinoceronte bianco settentrionale nei laboratori di Avantea, in Italia.

Generati 38 embrioni puri di questa sottospecie

Dal 2019 a oggi, il team è riuscito a generare 38 embrioni puri di questa sottospecie ormai rara. In collaborazione con il Kenya Wildlife Service e il Wildlife Research and Training Institute, BioRescue ha avviato anche i primi trasferimenti embrionali con embrioni puri di rinoceronte bianco settentrionale.

Come per ogni procedura sviluppata da BioRescue, anche i primi trasferimenti di embrioni puri di rinoceronte bianco settentrionale sono stati sottoposti a una rigorosa valutazione etica da parte degli esperti dell'Università di Padova.

Le verifiche hanno confermato che le madri surrogate di rinoceronte bianco meridionale non hanno subito alcun effetto negativo sulla salute. Ieri, infatti, il National Geographic ha presentato in anteprima il documentario «The Last Rhinos: A New Hope», premiato per la miglior ricerca pubblicata sulla rivista Reproduction.

BioRescue sta inoltre sviluppando tecnologie pionieristiche basate su cellule staminali e DNA antico, con l'obiettivo di ampliare la diversità genetica della futura popolazione di rinoceronti bianchi settentrionali.

I più letti

Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Marius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro
Incidente osé per Justin Bieber che esce dal lago con addosso solo dei boxer bianchi

Altre notizie

«Devo smaltire 1500 smalti». Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri

«Devo smaltire 1500 smalti»Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri

In carcere da 3 anni. Il ricercatore francese Vinatier a processo per spionaggio in Russia

In carcere da 3 anniIl ricercatore francese Vinatier a processo per spionaggio in Russia

Francia. Alpinista italiano muore sul Monte Bianco travolto da un seracco

FranciaAlpinista italiano muore sul Monte Bianco travolto da un seracco