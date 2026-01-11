Credito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation

Jacques e Jessica Moretti. KEYSTONE

Prima della tragedia di Capodanno al bar «Le Constellation» di Crans-Montana, costata la vita a 40 persone e con 116 feriti, i gestori del locale erano già finiti sotto inchiesta per due distinti dossier nel Canton Vallese.

Prima dell'incendio mortale scoppiato nella notte di Capodanno al bar «Le Constellation» di Crans-Montana, che ha causato 40 morti - in gran parte minorenni - e 116 feriti, i gestori del locale erano stati oggetto di due distinte inchieste nel Canton Vallese. A riportarlo sono la «SonntagsZeitung» e «Le Matin Dimanche».

Una prima indagine riguardava il sospetto di un utilizzo abusivo di un credito Covid pari a 75'500 franchi, che sarebbe servito per l'acquisto di una Maserati. Il procedimento si è tuttavia concluso con una decisione di non luogo a procedere, dopo che la coppia alla guida del locale ha dimostrato che il veicolo non era destinato a un uso privato, ma risultava registrato nella contabilità dell'esercizio.

Una seconda inchiesta era invece stata avviata dall'ispettorato cantonale del lavoro. L'intervento è scattato a seguito di segnalazioni presentate da dipendenti francesi, che denunciavano il mancato rispetto degli orari di lavoro, il mancato pagamento del lavoro notturno e la violazione dei tempi di riposo.

All'inizio del 2022, diversi ispettori si erano recati sul posto per effettuare controlli. Secondo le due testate, non è però chiaro quali conseguenze abbiano tratto le autorità vallesane dalle verifiche effettuate.