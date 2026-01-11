  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tragedia di Crans-Montana Credito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation

fon

11.1.2026

Jacques e Jessica Moretti.
Jacques e Jessica Moretti.
KEYSTONE

Prima della tragedia di Capodanno al bar «Le Constellation» di Crans-Montana, costata la vita a 40 persone e con 116 feriti, i gestori del locale erano già finiti sotto inchiesta per due distinti dossier nel Canton Vallese.

Redazione blue News

11.01.2026, 10:24

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I gestori del Constellation erano stati oggetto di due inchieste prima dell'incendio mortale di Capodanno.
  • Una riguardava un presunto uso improprio di un credito Covid, poi archiviata senza conseguenze.
  • Un'altra indagine sul diritto del lavoro non ha finora portato a esiti chiariti dalle autorità.
Mostra di più

Prima dell'incendio mortale scoppiato nella notte di Capodanno al bar «Le Constellation» di Crans-Montana, che ha causato 40 morti - in gran parte minorenni - e 116 feriti, i gestori del locale erano stati oggetto di due distinte inchieste nel Canton Vallese. A riportarlo sono la «SonntagsZeitung» e «Le Matin Dimanche».

Giustizia. Incendio Crans-Montana: titolare del bar in detenzione preventiva

GiustiziaIncendio Crans-Montana: titolare del bar in detenzione preventiva

Una prima indagine riguardava il sospetto di un utilizzo abusivo di un credito Covid pari a 75'500 franchi, che sarebbe servito per l'acquisto di una Maserati. Il procedimento si è tuttavia concluso con una decisione di non luogo a procedere, dopo che la coppia alla guida del locale ha dimostrato che il veicolo non era destinato a un uso privato, ma risultava registrato nella contabilità dell'esercizio.

Una seconda inchiesta era invece stata avviata dall'ispettorato cantonale del lavoro. L'intervento è scattato a seguito di segnalazioni presentate da dipendenti francesi, che denunciavano il mancato rispetto degli orari di lavoro, il mancato pagamento del lavoro notturno e la violazione dei tempi di riposo.

All'inizio del 2022, diversi ispettori si erano recati sul posto per effettuare controlli. Secondo le due testate, non è però chiaro quali conseguenze abbiano tratto le autorità vallesane dalle verifiche effettuate.

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

Si è svolta venerdì pomeriggio a Martigny la cerimonia di commemorazione per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.

09.01.2026

I più letti

Credito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation
A Zurigo si fermano tutti i bus a causa della forte nevicata. Swiss annulla diversi voli
Meillard a pochi centesimi: lo slalom di Adelboden è apertissimo
Una legge entrata in vigore a Capodanno potrebbe limitare la responsabilità di Crans-Montana
Il padre del proprietario del bar «Le Constellation» parla per la prima volta

Tragedia di Crans-Montana

Inferno in Vallese. Una legge entrata in vigore a Capodanno potrebbe limitare la responsabilità di Crans-Montana

Inferno in ValleseUna legge entrata in vigore a Capodanno potrebbe limitare la responsabilità di Crans-Montana

Era nel Comune a Capodanno. Tragedia a Crans-Montana, Calmy-Rey: «Autorità e proprietari del bar i responsabili»

Era nel Comune a CapodannoTragedia a Crans-Montana, Calmy-Rey: «Autorità e proprietari del bar i responsabili»

Ecco perché. Charlie Hebdo scatena polemiche per una vignetta su Crans-Montana

Ecco perchéCharlie Hebdo scatena polemiche per una vignetta su Crans-Montana

Tragedia di Crans-Montana. Il proprietario del Constellation conferma: la porta di servizio al piano terra era chiusa

Tragedia di Crans-MontanaIl proprietario del Constellation conferma: la porta di servizio al piano terra era chiusa

Altre notizie

6 morti. Esplode una bombola di gas durante una festa di nozze a Islamabad

6 mortiEsplode una bombola di gas durante una festa di nozze a Islamabad

Australia. Un morto e 300 edifici distrutti negli incendi nello stato di Victoria

AustraliaUn morto e 300 edifici distrutti negli incendi nello stato di Victoria

Aveva 78 anni. Addio a Bob Weir, membro fondatore dei Grateful Dead

Aveva 78 anniAddio a Bob Weir, membro fondatore dei Grateful Dead