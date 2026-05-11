Molte vittime finiscono nel mondo della prostituzione. (Immagine simbolica d'archivio). Keystone

Il Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne (FIZ) l'anno scorso ha registrato 228 persone al suo programma di protezione delle vittime. In 65 casi si è fatto ricorso ad appositi alloggi sicuri.

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Le persone con bisogno di protezione sono aumentate di 20 unità rispetto all'anno precedente, si legge nel rapporto annuale pubblicato oggi. Le cifre che non vengono alla luce potrebbero però essere decisamente superiori.

82 persone sono state identificate dal FIZ come vittime della tratta di esseri umani. Nella maggioranza dei casi si tratta di donne, con un'alta percentuale nell'ambito della prostituzione (48 su 82).

Il profilo delle vittime è molto variegato, ha spiegato Fanie Wirth del FIZ ai microfoni di «Heute Morgen», trasmissione radiofonica della SRF: «Si parte dalle molto giovani fino alle ultra sessantenni, con provenienze da oltre 80 Paesi diversi», con una folta presenza di persone provenienti dall'Europa dell'est. Il comune denominatore è spesso l'assenza di istruzione e di lavoro.

L'aumento dei casi è anche da ricondurre a una maggiore sensibilizzazione sull'argomento, ha sottolineato il FIZ.