  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Tratta di esseri umani, nel 2025 aumenta il numero delle vittime

SDA

11.5.2026 - 09:32

Molte vittime finiscono nel mondo della prostituzione. (Immagine simbolica d'archivio).
Molte vittime finiscono nel mondo della prostituzione. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

Il Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne (FIZ) l'anno scorso ha registrato 228 persone al suo programma di protezione delle vittime. In 65 casi si è fatto ricorso ad appositi alloggi sicuri.

Keystone-SDA

11.05.2026, 09:32

11.05.2026, 09:34

Le persone con bisogno di protezione sono aumentate di 20 unità rispetto all'anno precedente, si legge nel rapporto annuale pubblicato oggi. Le cifre che non vengono alla luce potrebbero però essere decisamente superiori.

82 persone sono state identificate dal FIZ come vittime della tratta di esseri umani. Nella maggioranza dei casi si tratta di donne, con un'alta percentuale nell'ambito della prostituzione (48 su 82).

Il profilo delle vittime è molto variegato, ha spiegato Fanie Wirth del FIZ ai microfoni di «Heute Morgen», trasmissione radiofonica della SRF: «Si parte dalle molto giovani fino alle ultra sessantenni, con provenienze da oltre 80 Paesi diversi», con una folta presenza di persone provenienti dall'Europa dell'est. Il comune denominatore è spesso l'assenza di istruzione e di lavoro.

L'aumento dei casi è anche da ricondurre a una maggiore sensibilizzazione sull'argomento, ha sottolineato il FIZ.

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
L’SMS del pacco bloccato, poi la chiamata della «banca»: una nuova truffa ti svuota il conto
Louisiana: il capo di una ditta regala 240 milioni ai dipendenti. Ma a una condizione. Ecco quale
Vandalizzata l'auto di Stefano De Martino a Milano: «Scritta una parola molto volgare»
Ecco 8 errori sulla cassa pensione che possono costarti migliaia di franchi

Altre notizie

Ufficio federale di statistica. Svizzera: superata la soglia delle 7000 persone detenute, è record

Ufficio federale di statisticaSvizzera: superata la soglia delle 7000 persone detenute, è record

È record. In 115'000 alla Festa danzante in tutta la Svizzera

È recordIn 115'000 alla Festa danzante in tutta la Svizzera

Vallese. Il presidente dell'Ordine degli avvocati si esprime sulla tragedia di Crans-Montana

ValleseIl presidente dell'Ordine degli avvocati si esprime sulla tragedia di Crans-Montana