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6 in manette Crimine organizzato, soldi in cambio di informazioni, un dipendente di FedPol nei guai

SDA

28.4.2026 - 16:08

Fermato anche un dipendente di Fedpol.
Fermato anche un dipendente di Fedpol.
Keystone

Nell'ambito di un'operazione contro la criminalità organizzata sono state arrestate sei persone, tra cui un dipendente dell'Ufficio federale di polizia (Fedpol).

Keystone-SDA

28.04.2026, 16:08

28.04.2026, 16:40

L'uomo è accusato, tra le altre cose, di corruzione passiva e violazione del segreto d'ufficio.

Durante l'operazione, condotta in diversi cantoni oltre che in Germania e Francia, sono state fermate sei persone, indica oggi il Ministero pubblico della Confederazione (MPC).

Sono state inoltre effettuate dodici perquisizioni domiciliari nei cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna, come pure all'estero.

L'MPC sospetta gli imputati di sostegno a un'organizzazione criminale e di gravi infrazioni alla Legge sugli stupefacenti.

Gli arresti sono avvenuti nell'ambito di un procedimento penale della Procura federale e di indagini della Polizia giudiziaria federale (PGF).

Tra gli arrestati figura un dipendente del Servizio federale di sicurezza, che fa capo all'Ufficio federale di polizia (Fedpol).

Nei suoi confronti si indaga inoltre per sospetta corruzione passiva, violazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento.

L'uomo avrebbe trasmesso informazioni riservate a un altro degli indagati in cambio di denaro.

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