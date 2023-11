Super-ricchi tra loro: l'imprenditore messicano Carlos Slim (a sinistra) incontra il co-fondatore di Microsoft Bill Gates durante una conferenza nel 2013. KEYSTONE

Il divario tra ricchi e poveri è evidente anche nella crisi climatica: l'1% più ricco della popolazione emette la stessa quantità di gas serra del 66% più povero. Lo rivela un nuovo rapporto.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2019, l'1% più ricco della popolazione mondiale ha causato una quantità di gas serra dannosi per il clima pari a quella dei cinque miliardi di persone che costituiscono i due terzi più poveri.

Sono i risultati di un'analisi dei dati pubblicata dall'Organizzazione per lo sviluppo Oxfam.

Un dato fondamentale del rapporto è che con l'aumento del reddito e della ricchezza crescono anche le emissioni di gas serra dannosi per il clima. Mostra di più

Yacht, viaggi in jet privato, decine di proprietà: il consumo estremo dei ricchi e dei super-ricchi sta accelerando clamorosamente il riscaldamento globale. Nel 2019, l'1% più ricco della popolazione mondiale ha causato una quantità di gas serra dannosi per il clima pari a quella del 66% più povero della popolazione.

Ciò significa che 77 milioni di persone ricche pompano nell'atmosfera la stessa quantità di CO2 di cinque miliardi di persone più povere. È quanto emerge da un'analisi dei dati presentata lunedì dall'Organizzazione per lo sviluppo Oxfam.

Il quotidiano britannico «Guardian» ha analizzato la situazione in modo ancora più dettagliato: dodici degli uomini più ricchi del mondo causano più emissioni di due milioni di famiglie. Questo club di super-ricchi comprende il boss di Amazon Jeff Bezos, il proprietario di Tesla e X Elon Musk, l'oligarca russo Roman Abramovich e l'imprenditore messicano Carlos Slim.

Chi guadagna di più danneggia anche di più l'ambiente

Ma non è necessario concentrarsi solo sui super-ricchi. Il rapporto «Climate Equality: A Planet for the 99 Percent» («Uguaglianza climatica: un pianeta per il 99%») presenta la scoperta scientifica che le emissioni di gas serra aumentano con il reddito e la ricchezza delle persone.

Le ragioni sono da ricercare nei viaggi aerei più frequenti, nelle case più grandi e nei consumi complessivi più dannosi per il clima, in casi estremi sottoforma di ville di lusso, mega yacht e jet privati.

Commentando i risultati, il portavoce di Oxfam Manuel Schmitt ha dichiarato: «Con i loro consumi estremi, i ricchi e i super-ricchi stanno alimentando la crisi climatica, che minaccia i mezzi di sussistenza di miliardi di persone con ondate di calore, siccità e inondazioni, soprattutto nei Paesi a basso reddito del Sud globale».

Il rapporto si basa sui dati dell'Istituto per l'ambiente di Stoccolma, che a sua volta attinge ai dati del Global Carbon Atlas, del World Inequality Database, delle Penn World Tables on Income (PWT) e dei dati della Banca Mondiale.

I principali risultati del rapporto Il comportamento di consumo dell'1% più ricco (77 milioni di persone) ha causato circa il 16% delle emissioni inquinanti globali nel 2019, più del doppio del comportamento di consumo della metà più povera della popolazione mondiale e più delle emissioni derivanti dall’intero traffico stradale nel mondo.

Il 10% più ricco della popolazione mondiale è stato responsabile di circa la metà delle emissioni globali di gas serra nel 2019.

Senza una rapida riduzione, l'umanità emetterebbe così tanta CO2 entro cinque anni da raggiungere pericolosi punti di svolta per il riscaldamento globale. Mostra di più

Oltre 280.000 dollari di reddito all'anno

Nel 2019, l'1% più ricco della popolazione mondiale comprendeva persone con un reddito annuo superiore a 140.000 dollari. In confronto, lo stipendio mediano dei dipendenti in Svizzera nel 2019 era di 68.800 franchi. Ciò significa che metà guadagnava di più e metà di meno di questa cifra.

Oxfam ha spiegato che ora sono necessarie nuove tasse sulle società che danneggiano il clima e sui patrimoni e i redditi dei super-ricchi. Questo aumenterebbe in modo significativo la possibilità di finanziare la transizione verso le energie rinnovabili.

In ultima analisi, però, è necessario «un superamento dell'attuale sistema economico e della focalizzazione sulla ricerca del profitto, dello sfruttamento delle risorse naturali e degli stili di vita orientati al consumo».