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Non era scesa a fare colazione, l'equipaggio si è allarmato, e dopo aver bussato alla porta senza ricevere risposta ha deciso di aprire la camera, trovando la passeggera, una turista 72enne in viaggio sulla crociera fluviale «Michelangelo» della compagnia CroisiEurope, priva di sensi.

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La donna, di nazionalità francese, era deceduta, come è emerso dal controllo successivo, senza avere il tempo di chiedere aiuto o dare l'allarme.

Viste le circostanze della sua morte, la nave da crociera attraccata al molo di San Basilio, nel Canale della Giudecca, ha dovuto gestire i passeggeri per tutto il tempo necessario ai rilievi delle forze dell'ordine e agli accertamenti del medico legale.

L'ipotesi del colpo di calore sarebbe da escludere, poiché cabine e spazi interni dell'imbarcazione sono dotati di climatizzazione. La morte potrebbe essere arrivata per un malore improvviso o un infarto, che hanno o impedito alla crocerista di reagire e chiamare i soccorsi

Non è l'unico caso di un decesso durante un viaggio per Venezia: sabato scorso un aereo era stato dirottato all'aeroporto Marco Polo a causa della morte di una passeggera durante il volo, partito dalla Turchia e diretto a Londra.

A perdere la vita era stata una signora 69enne del Regno Unito, apparentemente per cause naturali.