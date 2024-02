Minatori alla ricerca di diamanti a Marange, nello Zimbabwe orientale. (Foto simbolica) Keystone

Oltre venti minatori sono rimasti intrappolati da circa tre giorni in una grotta di gemme collassata nel nord dell'Etiopia, nel distretto di Delanta. Lo riporta la Bbc precisando che sono in corso i soccorsi, complicati però dalla conformazione geografica del terreno.

Le autorità sono fiduciose e sperano di riuscire a trarre in salvo i sopravvissuti. I funzionari hanno riferito che in un precedente incidente un minatore è stato trovato vivo dopo essere rimasto intrappolato tra le macerie per sette giorni.

SDA