Crolla il pavimento durante un matrimonio a Pistoia, gli invitati precipitano

Ci sono varie decine di feriti a seguito del crollo del solaio di un ristorante durante una festa di matrimonio a Pistoia. Mentre gli invitati ballavano il pavimento ha ceduto e sono precipitati nella sala sottostante.

Ora c'è un enorme buco nel soffitto della sala da ballo di Pistoia. X/Toni Bryan

Alcuni feriti sono stati trasportati all'ospedale San Jacopo di Pistoia, gli altri nei nosocomi di Lucca, Pescia, Prato, Careggi e Torregalli. Sei le persone ferite in codice rosso ma che, secondo quanto fatto sapere dall'Azienda sanitaria, non sarebbero in pericolo di vita.

Tra le persone ricoverate al San Jacopo anche lo sposo e la sposa. Attivato nel nosocomio pistoiese il piano di emergenza per massiccio afflusso di feriti.

«La situazione delle persone ricoverate in codice rosso e giallo è adesso sotto controllo, hanno riportato ferite anche profonde ma non sono in pericolo di vita». Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

«Alcuni dei 30 feriti rimarranno ancora in osservazione, gli altri sono stati già dimessi. Grazie a tutta la macchina dei soccorsi, la Toscana è orgogliosa», ha continuato il governatore.

Grosso intervento dei soccorritori

«Sono più di 100 i soccorritori sul posto per il grave crollo all'ex convento di Giaccherino a Pistoia, i feriti sono tutti negli ospedali in cura con i nostri professionisti», ha anche scritto sui social il presidente della Regione.

«Grande lavoro di tutto il sistema regionale dei soccorsi e maxiemergenze tra sanitari, vigili del fuoco, forze dell'ordine, volontari, Protezione civile e polizia municipale», ha aggiunto.

La testimonianza di una cameriera: «Abbiamo sentito urla»

«Abbiamo visto lanciare tavoli, bicchieri, perché tutti erano impauriti, quando hanno sentito il forte rumore, noi siamo scesi passando vicino alla stanza dove era crollato il pavimento ed erano cadute le altre persone e c'era tantissima polvere, non si vedeva niente».

È il racconto di Genny, una cameriera del servizio catering, che ha assistito al crollo del solaio all'ex convento di Giaccherino, da alcuni anni adibito a ristorante.

«Eravamo io e una mia collega – prosegue – e abbiamo sentito urla e persone disperate che piangevano».

Cosa è successo esattamente?

«Cosa è successo lo accerteranno i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. È crollato un pavimento dove sopra c'erano dei ragazzi che stavano ballando durante i festeggiamenti di un matrimonio, improvvisamente ha ceduto e quindi sono cascati nella sala sottostante. Ad oggi questo sappiamo, le cause verranno accertate». Lo ha detto il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, intervenuto sul posto.

Il primo cittadino alla domanda sul numero delle persone presenti sul pavimento che ha ceduto ha ha risposto: «Non lo sappiamo, sono cose che accerteranno le forze dell'ordine superata l'emergenza».

«La speranza è quella domani di svegliarsi anche con i codici rossi fuori pericolo e anche gli altri. Mi dispiace molto. La nostra vicinanza a tutti, ho parlato con il padre dello sposo e abbiamo cercato di dare una mano anche per capire le condizioni delle persone che sono state ricoverate negli ospedali. Attivata anche la nostra Protezione civile», ha continuato Tomasi.

E, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di eventuali bimbi coinvolti, ha detto: «Da quello che mi risulta non c'erano bambini».

Anche il procuratore della Repubblica di Pistoia, Tommaso Coletta, si è recato al ristorante dove c'è stato il crollo del pavimento,

SDA / Red