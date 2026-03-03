  1. Clienti privati
Spagna Crolla la passerella sulle scogliere a Santander, 4 morti e 2 dispersi

SDA

3.3.2026 - 20:29

La passerella che si estende sulle scogliere molto frequentate da bagnanti ed escursionisti ha ceduto improvvisamente. (Foto simbolica)
Keystone

Almeno quattro persone sono morte, altre due risultano disperse mentre una settima è in gravi condizioni in ospedale dopo il crollo di una passerella lungo la spiaggia di El Bocal, a Santander, nella regione settentrionale della Cantabria in Spagna.

Keystone-SDA

03.03.2026, 20:29

03.03.2026, 20:42

Secondo il Centro di coordinamento delle emergenze, in totale una decina di bagnanti si trovavano sulla passerella, che collega due scogliere, al momento del cedimento.

Quattro i cadaveri recuperati finora, mentre una persona è stata soccorsa viva subito dopo l'incidente e trasferita in ospedale con gravi sintomi di ipotermia. Ma si cercano ancora almeno altri due dispersi.

La sindaca di Santander, Gema Igual, in dichiarazioni ai media ha confermato le quattro vittime, precipitate nel vuoto e finite sulle rocce sottostanti.

E ha parlato di «una giornata nera per la città», assicurando che «tutti i mezzi disponibili sono impegnati nelle ricerche e nell'assistenza ai familiari» delle vittime e dei dispersi. Ci sono scarse probabilità che i dispersi siano ritrovati ancora in vita.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 quando la passerella, che si estende sulle scogliere molto frequentate da bagnanti ed escursionisti, ha ceduto improvvisamente mentre un gruppo di amiche, alcune ragazze giovani, la stata attraversando.

Il centro delle emergenze ha attivato un ampio dispositivo via terra, mare e aria, con un elicottero del salvataggio marittimo e motovedette della Guardia Civil e della Croce Rossa. Le operazioni sono rese difficili dalla zona impervia, tra rocce e pozze naturali battute dalle onde.

