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È successo a Görlitz Dopo il crollo di un edificio in Germania, recuperato il corpo senza vita di una donna

SDA

21.5.2026 - 10:31

L'edificio residenziale crollato lunedì a Görlitz, in Germania. (Foto archivio)
L'edificio residenziale crollato lunedì a Görlitz, in Germania. (Foto archivio)
Keystone

Le squadre di soccorso tedesche hanno ritrovato il corpo di una donna sepolta sotto le macerie in seguito al crollo di un condominio nella Germania orientale avvenuto lunedì. Lo ha riferito oggi la polizia.

Keystone-SDA

21.05.2026, 10:31

21.05.2026, 10:39

«Dopo l'impiego di un cane da ricerca nella tarda serata di ieri, i servizi di emergenza hanno individuato una persona sepolta sotto le macerie intorno alle 22:30», ha dichiarato la polizia di Görlitz, città tedesca della Sassonia tagliata in due dal confine con la Polonia.

«Gli agenti hanno identificato la persona rinvenuta come la donna rumena di 25 anni che risultava dispersa» da lunedì. Le squadre di ricerca hanno operato prevalentemente a mano per cercare segni di vita tra un cumulo di mattoni e travi spezzate dopo il crollo del condominio nel pomeriggio del 18 maggio, temendo che l'uso di attrezzature pesanti potesse provocare un'esplosione di gas.

Altre due persone, una donna rumena di 26 anni e un uomo di 48 anni con nazionalità tedesca e bulgara, risultano ancora disperse. La causa del disastro non è ancora chiara, ha dichiarato la polizia.

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