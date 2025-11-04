  1. Clienti privati
Tragedia a Roma Crollo ai Fori imperiali, è morto l'operaio rimasto sotto le macerie

SDA

4.11.2025 - 07:30

Crolla parte della Torre dei Conti

Crolla parte della Torre dei Conti

03.11.2025

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie Octay Stroici, l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali al centro di Roma, è morto all'ospedale Umberto I.

Keystone-SDA

04.11.2025, 07:30

04.11.2025, 08:02

«Piangiamo la morte di Octavian Stroici: il suo cuore ha smesso di battere malgrado l'ammirevole sforzo dei Vigili del Fuoco che lo avevano estratto ancora vivo dalle macerie della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. A sua moglie, a tutta la sua famiglia, rivolgo il mio cordoglio accorato e quello del Ministero della Cultura». Lo dichiara in una nota il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

«Octavian – prosegue la nota – non è rimasto solo nemmeno per un istante: oltre ai Vigili del Fuoco, le istituzioni nazionali e romane, le forze di sicurezza, il personale sanitario, la Protezione civile e i cittadini presenti hanno partecipato fino all'ultimo al tentativo di salvarlo. Il suo ricordo ci accompagnerà».

L'operaio 66enne di origine romene era stato estratto nella tarda serata di ieri dalle macerie del crollo della Torre dei Conti.

Ecco il video. Crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma, operaio travolto dalle macerie

Ecco il videoCrolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma, operaio travolto dalle macerie

