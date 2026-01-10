  1. Clienti privati
Sud-est asiatico Crollo in discarica nelle Filippine, 6 morti e oltre 30 dispersi

SDA

10.1.2026 - 16:23

La discarica raggiungeva un'altezza pari a quella di un edificio di venti piani.
La discarica raggiungeva un'altezza pari a quella di un edificio di venti piani.
Keystone

I soccorritori sono impegnati in una «corsa contro il tempo» nel centro delle Filippine per cercare di ritrovare eventuali sopravvissuti dopo il crollo di una discarica che ha causato almeno sei morti e 32 dispersi.

Keystone-SDA

10.01.2026, 16:23

10.01.2026, 16:38

L'incidente è avvenuto giovedì e ha coinvolto circa 50 lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti, rimasti sepolti a seguito della frana.

Secondo un responsabile locale, la discarica di Binaliw, gestita da una società privata nella città di Cebu, raggiungeva un'altezza pari a quella di un edificio di venti piani. E i soccorritori corrono il rischio di un nuovo smottamento dei rifiuti, ha avvertito in dichiarazioni all'Afp Jo Reyes, una soccorritrice. «I lavori sono in corso», ma «di tanto in tanto la discarica si muove», ha spiegato. «Dobbiamo quindi sospendere temporaneamente le operazioni per garantire la sicurezza dei nostri soccorritori».

Un precedente bilancio parlava di quattro morti, ma Dave Tumulak, consigliere comunale di Cebu e presidente del consiglio municipale per la gestione delle catastrofi, ha dichiarato all'Afp che oggi sono stati scoperti altri due corpi da squadre che lavorano a turni di 24 ore.

