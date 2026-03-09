  1. Clienti privati
Indonesia Crollo in una discarica di Giacarta, «almeno 5 morti e 4 dispersi»

SDA

9.3.2026 - 11:55

I soccorritori con le ruspe sulla discarica collassata.
I soccorritori con le ruspe sulla discarica collassata.
Keystone

Almeno cinque persone sono morte e altre quattro risultano disperse in seguito a una frana nella discarica più grande dell'Indonesia: lo affermano i soccorritori.

Keystone-SDA

09.03.2026, 11:55

09.03.2026, 13:38

La tragedia è avvenuta attorno alle 14.30 di domenica a Bantargebang, una discarica a soli 25 chilometri dalla capitale Giacarta. I media locali riferiscono che il crollo si è verificato dopo ore di forti piogge nella zona.

«I soccorritori si stanno aprendo l'accesso utilizzando mezzi pesanti come escavatori e impiegando cani da ricerca per cercare qualsiasi traccia di vittime», ha dichiarato la protezione civile in un comunicato.

Giacarta e le sue città satellite, note collettivamente come Jabodetabek, ospitano circa 42 milioni di persone e generano circa 14.000 tonnellate di rifiuti al giorno. Bantargebang, una delle discariche a cielo aperto più grandi del mondo, si estende su oltre 110 ettari e contiene circa 55 milioni di tonnellate di rifiuti, secondo un funzionario dell'agenzia ambientale locale.

