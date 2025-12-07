Un ospite insolito ha sorpreso i visitatori di un pub in Nuova Zelanda: un cucciolo di foca si è improvvisamente aggirato nel pub Sprig + Fern The Meadows nell'Isola del Sud, come hanno annunciato i proprietari su Facebook.
Secondo la co-proprietaria Bella Evans, inizialmente aveva scambiato l'animale per un cane, prima di osservare meglio l'intruso.
«Non ci era mai capitato prima! Oggi abbiamo avuto un ospite super carino e inaspettato nel pub: un cucciolo di foca!», ha scritto il pub sui social media.
«È entrato da solo, ha dato un'occhiata in giro e ha rubato la scena». Il video dell'incidente, avvenuto lo scorso fine settimana, è già stato cliccato centinaia di migliaia di volte.
«L'animale era ovviamente smarrito, curioso e ben al di sotto dell'età legale per bere in Nuova Zelanda», ha scherzato la CNN Asia Pacific su X. Il sito di notizie «Stuff» ha scritto, citando i gestori del pub, che il cucciolo di foca era entrato all'improvviso dalla porta principale.
Il cucciolo di foca è andato prima in bagno, poi è uscito di nuovo e infine si è nascosto sotto la lavastoviglie. I dipendenti hanno avuto la presenza di spirito di spegnere la corrente per evitare che il piccolo intruso si ferisse.
Poi l'idea geniale: il salmone! «Uno dei nostri ospiti aveva una gabbia per cani», racconta Evans. È riuscito ad attirare la foca nella gabbietta con diversi pezzi di salmone fresco.
Poco dopo sono arrivati i ranger del dipartimento di conservazione e hanno portato via il simpatico ospite del pub. Il cucciolo di foca, battezzato Fern, è stato rilasciato in un luogo sicuro nella vicina Rabbit Island.
Il pub sembra essere molto popolare tra gli animali: due giorni dopo la foca, secondo un altro post su Facebook, è venuto in visita un drago barbuto, una specie di lucertola di grandi dimensioni con aculei sul mento.