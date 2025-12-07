Un cucciolo di foca è entra in un pub di Richmond in Nuova Zelanda. Immagine: Sprig + Fern The Meadows via AP

Un cucciolo di foca ha creato scompiglio in un pub di Richmond in Nuova Zelanda. Alla fine è stato «catturato» con del salmone e una gabbia per cani. Fern è diventata una star dei social media.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Un cucciolo di foca è comparso in un pub della Nuova Zelanda.

Per attirare il piccolo randagio in una gabbia per cani sono stati usati diversi pezzi di salmone fresco.

Poco dopo sono stati chiamati i ranger che hanno portato via l'insolito ospite del pub. Mostra di più

Un ospite insolito ha sorpreso i visitatori di un pub in Nuova Zelanda: un cucciolo di foca si è improvvisamente aggirato nel pub Sprig + Fern The Meadows nell'Isola del Sud, come hanno annunciato i proprietari su Facebook.

Secondo la co-proprietaria Bella Evans, inizialmente aveva scambiato l'animale per un cane, prima di osservare meglio l'intruso.

«Non ci era mai capitato prima! Oggi abbiamo avuto un ospite super carino e inaspettato nel pub: un cucciolo di foca!», ha scritto il pub sui social media.

«È entrato da solo, ha dato un'occhiata in giro e ha rubato la scena». Il video dell'incidente, avvenuto lo scorso fine settimana, è già stato cliccato centinaia di migliaia di volte.

«L'animale era ovviamente smarrito, curioso e ben al di sotto dell'età legale per bere in Nuova Zelanda», ha scherzato la CNN Asia Pacific su X. Il sito di notizie «Stuff» ha scritto, citando i gestori del pub, che il cucciolo di foca era entrato all'improvviso dalla porta principale.

A seal galumphs into a bar. The bartender says ‘Grab the salmon!’ The creature was apparently lost, curious and well below #NewZealand’s legal drinking age. #seals #conservation https://t.co/V1ybFRIvhR — CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) December 5, 2025

Idea brillante: salmone!

Il cucciolo di foca è andato prima in bagno, poi è uscito di nuovo e infine si è nascosto sotto la lavastoviglie. I dipendenti hanno avuto la presenza di spirito di spegnere la corrente per evitare che il piccolo intruso si ferisse.

Poi l'idea geniale: il salmone! «Uno dei nostri ospiti aveva una gabbia per cani», racconta Evans. È riuscito ad attirare la foca nella gabbietta con diversi pezzi di salmone fresco.

Poco dopo sono arrivati i ranger del dipartimento di conservazione e hanno portato via il simpatico ospite del pub. Il cucciolo di foca, battezzato Fern, è stato rilasciato in un luogo sicuro nella vicina Rabbit Island.

Il pub sembra essere molto popolare tra gli animali: due giorni dopo la foca, secondo un altro post su Facebook, è venuto in visita un drago barbuto, una specie di lucertola di grandi dimensioni con aculei sul mento.