Check-in in panne Cyberattacco: 29 i voli cancellati a Bruxelles, Berlino e Heathrow

SDA

20.9.2025 - 18:49

L'attacco informatico ha preso di mira i sistemi di check-in automatico.
Keystone

Tra arrivi e partenze salgono a 29 i voli cancellati complessivamente a Bruxelles, Berlino e Heathrow, i tre aeroporti colpiti dall'attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in.

Keystone-SDA

20.09.2025, 18:49

20.09.2025, 18:55

Nella giornata di oggi 651 partenze erano in programma dallo scalo londinese, 228 da quello belga e 226 da quello tedesco.

Intanto l'aeroporto di Dublino ha annunciato la riapertura del Terminal 2 dopo una breve chiusura dovuta a un allarme di sicurezza, riporta il «Guardian».

«L'aeroporto di Dublino conferma che il Terminal 2 ha ricevuto il via libera», ha scritto lo scalo su X. La polizia ha dichiarato in un comunicato di essere intervenuta in aeroporto, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

