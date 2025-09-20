  1. Clienti privati
Sistemi di check-in in panne Cyberattacco colpisce diversi aeroporti europei, ritardi e cancellazioni

SDA

20.9.2025 - 10:46

Cancellazioni e ritardi in diversi aeroporti europei in seguito a un attacco informatico. (immagine d'illustrazione)
Cancellazioni e ritardi in diversi aeroporti europei in seguito a un attacco informatico. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Un attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in sabato mattina le operazioni in diversi aeroporti europei, tra cui anche Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Si registrano ritardi e cancellazioni dei voli.

Keystone-SDA

20.09.2025, 10:46

20.09.2025, 10:49

Lo riferisce l'Independent. Secondo l'aeroporto di Bruxelles, l'attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure di check-in e imbarco manuali.

Al momento all'aeroporto di Bruxelles sono stati cancellati dieci voli e si registrano diversi ritardi negli altri voli, ha detto un portavoce dello scalo all'ANSA, precisando che l'attacco informatico «riguarda un fornitore esterno del servizio che opera con diversi aeroporti europei».

All'aeroporto di Berlino si registra al momento un solo volo cancellato, diretto a Parigi, mentre sono generalizzati i ritardi. Sul sito dell'aeroporto i voli in partenza risultano in media in ritardo di quasi un'ora.

