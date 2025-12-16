Da 20 anni è vietato fumare sui treni delle FFS, ecco com'era il vagone fumatori

Da 20 anni è vietato fumare sui treni delle FFS Gambe alzate, birra e poi una sigaretta, o meglio un sigaro in treno, come in questa foto del 2003 sulla linea Schuepfheim-Konolfingen. Oggi è impensabile. Immagine: KEYSTONE/Martin Ruetschi Fumare in treno come stile di vita: nelle carrozze imbottite di terza classe delle FFS si fumava in giacca e cravatta, come in questa immagine del 1951. Immagine: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str Nei selvaggi anni '70, la sigaretta era d'obbligo nello scompartimento: due passeggeri di un treno in un vagone fumatori delle FFS alla stazione centrale di Zurigo, scattata il 19 febbraio 1976. Immagine: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str Reclute nello scompartimento fumatori di un treno nel 2003. Immagine: KEYSTONE/Martin Ruetschi Negli anni Duemila non c'erano problemi a bere una birra e fumare una sigaretta, purché si fosse nel vagone fumatori. Immagine: KEYSTONE/Martin Ruetschi Il posacenere era posizionato all'interno del bracciolo. Immagine: sda Nel corso degli anni il fumo in treno è diventato sempre più impopolare. Immagine: KEYSTONE/Martin Ruetschi Godersi ancora una volta una sigaretta fino in fondo: poco prima che le FFS vietassero il fumo nel 2005. Immagine: KEYSTONE/Martin Ruetschi Un simbolo oggi raro: anni prima del divieto di fumare, il numero di scompartimenti per fumatori sui treni FFS era stato ridotto. Immagine: KEYSTONE/Peter Gerber Non erano solo le sigarette di tabacco a riempire gli scompartimenti: un giovane fuma uno spinello durante un viaggio in treno. Immagine: KEYSTONE/Martin Ruetschi Attualmente è ancora consentito fumare in alcune zone delle stazioni ferroviarie. Le FFS non vogliono cambiare la situazione per il momento, anche se ci sono occasionali lamentele da parte dei non fumatori. Immagine: sda Da 20 anni è vietato fumare sui treni delle FFS Gambe alzate, birra e poi una sigaretta, o meglio un sigaro in treno, come in questa foto del 2003 sulla linea Schuepfheim-Konolfingen. Oggi è impensabile. Immagine: KEYSTONE/Martin Ruetschi Fumare in treno come stile di vita: nelle carrozze imbottite di terza classe delle FFS si fumava in giacca e cravatta, come in questa immagine del 1951. Immagine: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str Nei selvaggi anni '70, la sigaretta era d'obbligo nello scompartimento: due passeggeri di un treno in un vagone fumatori delle FFS alla stazione centrale di Zurigo, scattata il 19 febbraio 1976. Immagine: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str Reclute nello scompartimento fumatori di un treno nel 2003. Immagine: KEYSTONE/Martin Ruetschi Negli anni Duemila non c'erano problemi a bere una birra e fumare una sigaretta, purché si fosse nel vagone fumatori. Immagine: KEYSTONE/Martin Ruetschi Il posacenere era posizionato all'interno del bracciolo. Immagine: sda Nel corso degli anni il fumo in treno è diventato sempre più impopolare. Immagine: KEYSTONE/Martin Ruetschi Godersi ancora una volta una sigaretta fino in fondo: poco prima che le FFS vietassero il fumo nel 2005. Immagine: KEYSTONE/Martin Ruetschi Un simbolo oggi raro: anni prima del divieto di fumare, il numero di scompartimenti per fumatori sui treni FFS era stato ridotto. Immagine: KEYSTONE/Peter Gerber Non erano solo le sigarette di tabacco a riempire gli scompartimenti: un giovane fuma uno spinello durante un viaggio in treno. Immagine: KEYSTONE/Martin Ruetschi Attualmente è ancora consentito fumare in alcune zone delle stazioni ferroviarie. Le FFS non vogliono cambiare la situazione per il momento, anche se ci sono occasionali lamentele da parte dei non fumatori. Immagine: sda

Ormai 20 anni fa le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno detto basta al fumo: dall'11 dicembre 2005 è infatti vietato fumare sui treni. All'epoca una parte della popolazione protestò, ma non ci fu nessuna grande rivolta. È stata la fine di un'era, come testimoniano queste immagini nostalgiche.

Maximilian Haase Maximilian Haase

Hai fretta? blue News riassume per te L'11 dicembre 2005 sui treni delle FFS si poteva fumare per l'ultima volta.

L'abolizione degli scompartimenti per fumatori ha provocato proteste all'epoca, ma una vera e propria rivolta non si è concretizzata.

Ciò che rimane sono i ricordi e queste immagini nostalgiche. Mostra di più

Chiunque abbia viaggiato su un treno più di 20 anni fa lo avrà vissuto e soprattutto... sentito: gli scompartimenti per fumatori erano una parte naturale del viaggio, in un modo che oggi sembra difficile da immaginare. Tavolini pieghevoli con posacenere incassati e vendita di sigarette sul treno inclusi.

L'11 dicembre 2005, però, tutto questo è finito: quel giorno son state spente le ultime bionde nel vagone e da quel momento il fumo sui treni FFS è stato vietato. Chi non si adeguava doveva pagare una multa di 25 franchi.

Il divieto di fumare ha segnato la fine di un'era decennale sulle Ferrovie federali svizzere (FFS). Oggi rimangono solo ricordi e queste immagini «nostalgiche».

Quando si è deciso di abolire i vagoni per fumatori, l'eccitazione è stata grande. Per alcuni però un viaggio senza potersi accendere una sigaretta era stato visto come un attacco alla libertà personale e ai propri rituali.

Sono state ricevute numerose lamentele e non era raro che le persone minacciassero di cambiare vagone. Ci sono state persino dimissioni dall'organizzazione dei passeggeri Pro Bahn, perché l'associazione aveva sostenuto pubblicamente il divieto.

Nessuna rivolta di rilievo

D'altra parte, molti fumatori preferivano già sedersi negli scompartimenti per non fumatori. Il fumo, anche quello passivo, poteva togliere il respiro. Negli ultimi tempi, il tasso di occupazione dei vagoni per fumatori era solo del 25%.

L'atmosfera sembrava essere cambiata anche prima del divieto. Nel 2000 le FFS avevano già ridotto il numero di posti per fumatori per treno dalla metà ad appena un quinto di tutti i posti.

La grande rivolta che si era verificata negli anni '90 quando si era tentato di vietare il fumo sui treni suburbani non si è concretizzata 20 anni fa. Appena un giorno dopo l'entrata in vigore del divieto, le FFS hanno riferito che il cambiamento è stato accolto con grande comprensione.

Solo in pochi casi si sono verificati problemi, soprattutto nei collegamenti del mattino presto, quando i giovani tornavano a casa dopo una lunga notte fuori.

Dopo che nel 2005 sono state incluse anche le aree chiuse come le biglietterie, le sale d'attesa o le aree coperte dei binari con scarsa circolazione d'aria, nel 2019 è arrivato il divieto di fumare nelle stazioni e sui binari.

Da allora è consentito fumare solo in alcune aree. Anche se alcuni passeggeri continuano a non rispettarlo.