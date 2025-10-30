Dalla prossima primavera dovrebbe essere possibile viaggiare con un treno notturno sino a Malmö (immagine d'archivio) Keystone

Un collegamento ferroviario notturno diretto da Basilea a Malmö, in Svezia, dovrebbe essere realtà da metà aprile. Il Parlamento deve tuttavia ancora approvare il budget.

Keystone-SDA SDA

Il treno notturno dalla stazione Basilea FFS fino a Copenaghen e Malmö circolerà dal 15 aprile 2026, tre volte la settimana in entrambe le direzioni per tutto l'anno, hanno indicato oggi in una nota le Ferrovie federali svizzere. La partenza da Basilea FFS è prevista il mercoledì, il venerdì e la domenica alle 17.35, mentre l'arrivo a Malmö è previsto alle 9.35, stando al comunicato. Da Malmö i treni partiranno il giovedì, il sabato e il lunedì alle 18.57 e arriveranno a Basilea FFS alle 11.30.

I treni notturni sono molto apprezzati, ma non sono redditizi a causa dei costi elevati. Per l'introduzione e la gestione di questo collegamento è quindi necessario il sostegno finanziario della Confederazione, precisano le FFS.

Parlamento deve dare il via libera

Attualmente, la Confederazione prevede di mettere a disposizione un totale di circa 47 milioni di franchi fino al 2030 nell'ambito della legge sul CO2. I budget devono ancora essere approvati dal Parlamento nella sessione invernale. In caso contrario, il treno notturno non potrebbe circolare. Se così fosse, le FFS informerebbero tempestivamente i clienti e rimborserebbero i biglietti già prenotati, viene ancora precisato.

La vendita dei biglietti per il treno EuroNight da Basilea FFS a Copenaghen e Malmö dovrebbe iniziare il 4 novembre 2025.

Treno per 350 viaggiatori

Sempre stando al comunicato, il treno EuroNight offre a circa 350 viaggiatori posti a sedere in carrozze letto, cuccette e con posti a sedere. Le fermate intermedie includono Friburgo Hbf (in Brisgovia, D), Karlsruhe Hbf, Mannheim Hbf, Francoforte (sul Meno) Sud, Amburgo Hbf, Padborg, Kolding, Odense, Hoeje Taastrup e l'aeroporto di Copenaghen. Per motivi di tempo non è prevista alcuna fermata alla stazione centrale di Copenaghen, ma la capitale danese è raggiungibile in circa 15 minuti con la S-Bahn da Hoeje Taastrup o dall'aeroporto di Copenaghen.

Il nuovo treno EuroNight percorrerebbe una distanza di oltre 1400 km attraverso la Svizzera, la Germania e la Danimarca fino alla Svezia. Il collegamento notturno sarebbe gestito dalle FFS in collaborazione con RDC Deutschland, viene ulteriormente precisato. Si tratta di un'azienda ferroviaria privata «che vanta una pluriennale esperienza nel trasporto notturno internazionale».