  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Già da domani il sole comincerà a tramontare un po' più tardi

SDA

11.12.2025 - 18:08

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Archivbild: Keystone

Da domani, venerdì 12 dicembre, le giornate inizieranno ad allungarsi e il sole rimarrà un po' più a lungo la sera. Sebbene il solstizio d'inverno cada solo il 21 dicembre, è proprio oggi il giorno in cui il sole è tramontato prima.

Keystone-SDA

11.12.2025, 18:08

A Coira il sole oggi è tramontato già alle 16:33, mentre a Zurigo alle 16:35. A Basilea il tramonto è stato alle 16:38 e a Berna alle 16:42. A essere toccata dagli ultimi raggi di sole è stata Ginevra alle 16:49.

Da domani il sole tramonterà sempre un po' più tardi e ciò nonostante il solstizio d'inverno, ossia il giorno più corto dell'anno, cada il 21 dicembre.

Tale particolarità è dovuta al fatto che la Terra non è perfettamente rotonda, ma piuttosto ellittica. Per via di questa forma ovale, la velocità della Terra attorno al Sole non è uniforme.

Inoltre, a causa della leggera inclinazione dell'asse di rotazione della Terra, il sole non raggiunge sempre il suo punto culminante a mezzogiorno preciso.

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
Già da domani il sole comincerà a tramontare un po' più tardi
La principessa svedese Sofia ha incontrato più volte Epstein
Males sblocca il punteggio al 61esimo! Young Boys in vantaggio sul Lille
La controproposta di Kiev: ecco dove Zelensky cede a Trump (e a Putin) e dove no

Altre notizie

Ecco perché. L'AI e suoi architetti eletti dal «Time» Persona dell'anno 2025

Ecco perchéL'AI e suoi architetti eletti dal «Time» Persona dell'anno 2025

Persone. L'AI e suoi architetti Persona dell'anno di «Time»

PersoneL'AI e suoi architetti Persona dell'anno di «Time»

«Best dressed 2025». Papa Leone XIV nella lista di Vogue America dei meglio vestiti di quest'anno

«Best dressed 2025»Papa Leone XIV nella lista di Vogue America dei meglio vestiti di quest'anno