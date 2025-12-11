Già da domani il sole comincerà a tramontare un po' più tardi

Immagine d'illustrazione Archivbild: Keystone

Da domani, venerdì 12 dicembre, le giornate inizieranno ad allungarsi e il sole rimarrà un po' più a lungo la sera. Sebbene il solstizio d'inverno cada solo il 21 dicembre, è proprio oggi il giorno in cui il sole è tramontato prima.

Keystone-SDA SDA

A Coira il sole oggi è tramontato già alle 16:33, mentre a Zurigo alle 16:35. A Basilea il tramonto è stato alle 16:38 e a Berna alle 16:42. A essere toccata dagli ultimi raggi di sole è stata Ginevra alle 16:49.

Da domani il sole tramonterà sempre un po' più tardi e ciò nonostante il solstizio d'inverno, ossia il giorno più corto dell'anno, cada il 21 dicembre.

Tale particolarità è dovuta al fatto che la Terra non è perfettamente rotonda, ma piuttosto ellittica. Per via di questa forma ovale, la velocità della Terra attorno al Sole non è uniforme.

Inoltre, a causa della leggera inclinazione dell'asse di rotazione della Terra, il sole non raggiunge sempre il suo punto culminante a mezzogiorno preciso.