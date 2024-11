Gianni Bertone si è preso le sue soddisfazioni. gianni_ber

Dopo essere stato eliminato da Masterchef, nel 2015, Gianni Bertone ha trasformato il suo sogno in realtà, ottenendo una stella Michelin nel ristorante di Antonino Cannavacciuolo.

Hai fretta? blue News riassume per te Gianni Bertone fu eliminato da Cannavacciuolo durante le audizioni di Masterchef, nel 2015, ma non si arrese.

Grazie a uno stage a Villa Crespi, Bertone ha lavorato duramente e dopo nove anni ha ottenuto la sua prima stella Michelin.

L'uomo è oggi chef stellato di «Laqua by the Lake,» il ristorante dello stesso Cannavacciuolo, in provincia di Novara. Mostra di più

Nel 2015, Gianni Bertone ha affrontato un rifiuto che avrebbe potuto spegnere il suo sogno culinario. Durante le audizioni di Masterchef, fu eliminato da Antonino Cannavacciuolo, che non era stato convinto da uno dei suoi piatti. Tuttavia, il giovane chef non si è arreso.

Nove anni dopo ha infatti ottenuto la sua prima stella Michelin, dimostrando che la determinazione può portare al successo. Cannavacciuolo, che aveva eliminato Bertone, ma allo stesso tempo aveva intravisto del potenziale, gli aveva offerto un'opportunità di stage, portandolo a lavorare a Villa Crespi.

L'uomo non si è lasciato abbattere dalla brutta parentesi davanti alle telecamere e in nove anni è riuscito a diventare uno chef stellato presso «Laqua by the Lake» a Pettenasco, in provincia di Novara, un ristorante di Cannavacciuolo che guida dal 2021.

Durante la sua breve partecipazione a Masterchef, Bertone aveva condiviso il sogno di aprire un suo ristorante, «Villa Bertone». Nonostante avesse ricevuto il sì da Cracco, Barbieri e Bastianich, il no di Cannavacciuolo lo aveva riportato a casa.

Oggi però ha realizzato il suo sogno, diventando lo chef stellato di un ristorante di prestigio.

