Uno dei neologismi è ingiocabile, un tributo al tennista italiano Jannik Sinner (foto d'archivio). KEYSTONE

Il Libro dell'anno Treccani 2025 è stato appena pubblicato dall'Istituto della Enciclopedia Italiana e quest'anno contiene una sezione, «Le parole dell'anno», che raccoglie i neologismi più recenti e significativi. Tra questi, «occhi spaccanti», «pro-Pal», ma anche «kiss cam» e «ingiocabile», un tributo a Jannik Sinner.

Quest'anno il Libro dell'Anno Treccani contiene la sezione «Le parole dell'anno». Si tratta di un atlante dei neologismi, che raccoglie i termini attraverso i quali meglio si descrive il 2025.

Come riporta, tra gli altri, «Leggo», questi «colpi di linguaggio» raccontano l'Italia, e il mondo, in continuo movimento tra cronaca, politica, tecnologia, economia e costume.

Tra le parole più curiose che hanno segnato l'anno, troviamo occhi spaccanti («occhi bellissimi che sprigionano uno sguardo intenso»), come sa bene Raoul Bova, che ha persino depositato il marchio.

Un'altra è qualunque («una cosa qualunque che viene detta a sproposito»), che rende omaggio all'attore e comico Antonio Albanese, creatore del personaggio televisivo e cinematografico Cetto La Qualunque.

Il peso della politica

Molti dei nuovi termini sono chiaramente legati alla politica. Uno dei più significativi è pro-Pal, vale a dire «chi sostiene la causa politica del popolo palestinese».

È incluso anche vannacciano, chiaramente ispirato al generale Roberto Vannacci, europarlamentare e vice segretario della Lega, che dalla pubblicazione del suo controverso libro un paio di anni fa continua a fare notizia.

Anche un tributo a Jannik Sinner

Inoltre la cronaca ha avuto il suo peso nella scelta: come ad esempio per maranza, «negli usi attuali, giovane che fa parte di comitive o gruppi di strada chiassosi, caratterizzati da atteggiamenti smargiassi e sguaiati e con la tendenza ad attaccar briga».

Oppure kiss cam («la telecamera che riprende le coppie che sugli spalti si baciano»), in riferimento alla vicenda del CEO Andy Byron che è stato immortalato con l'amante dalla, appunto, kiss cam a un concerto dei Coldplay.

Tra le altre cose, c'è anche un tributo al tennista Jannik Sinner, al quale si deve il neologismo ingiocabile, ergo «detto di atleta o di squadra così forte che non ci si può giocare contro, imbattibile». Proprio come lui.

L'analisi di un anno complesso

«I neologismi selezionati per il libro dell'anno Treccani – spiegano i linguisti dell'Osservatorio della Lingua Italiana citati dall'ANSA – fotografano episodi del 2025 e non sempre conquisteranno anche le future edizioni dei dizionari».

«Abbiamo cercato di raccontare con completezza e profondità di analisi un anno complesso – osserva il direttore Marcello Sorgi – grazie alla solida base professionale dell'Enciclopedia Treccani e a una rete di qualificate collaborazioni esterne che garantiscono uno sguardo ampio e rigoroso sul presente».