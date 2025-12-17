  1. Clienti privati
Pene più severe e tutele rafforzate Da oggi in vigore la legge sul femminicidio in Italia, uno dei pochi Paesi europei ad averla

ai-scrape

17.12.2025 - 16:23

Immagine d'illustrazione
Imago

La normativa aggiornata introduce il reato autonomo e specifico, che definisce l'omicidio di una donna motivato da odio o disprezzo verso il genere femminile, o da dinamiche di possesso e controllo. In tali casi, la pena prevista è l'ergastolo, con possibilità limitate di attenuanti. 

Sara Matasci

Oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, in Italia entra in vigore una legge che segna un cambiamento significativo nel trattamento dei crimini di genere. La nuova normativa introduce infatti, per la prima volta, il reato autonomo e specifico di femminicidio.

La legge definisce il femminicidio come l'omicidio di una donna motivato da odio o disprezzo verso il genere femminile, o da dinamiche di possesso e controllo. In tali casi, la pena prevista è l'ergastolo, con possibilità limitate di attenuanti.

Questo rappresenta un passo importante nel riconoscimento della gravità di tali atti.

«Riconoscimento giuridico di un'emergenza sociale»

«È più di una norma, è il riconoscimento giuridico di un'emergenza sociale. L'Italia decide di guardare in faccia la violenza di genere e di darle finalmente un nome preciso nel codice penale», ha commentato su «Leggo» lPaola Di Nicola Travaglini, la prima a definirsi «LA giudice» nel Paese.

L'Italia, sottolinea la magistrata, è ora tra i pochi Paesi europei «a dare un nome a quello che fino a ieri non l'aveva: l'uccisione delle donne per essere nate donne e per non avere limitato la propria libertà».

Oltre al femminicidio, la legge inasprisce le pene per reati correlati, come maltrattamenti in famiglia, lesioni, percosse, e violenza sessuale, quando commessi come forma di dominio sulla donna.

Anche il revenge porn e l'interruzione di gravidanza contro la volontà della donna rientrano tra i reati aggravati.

Anche protezione dei figli delle vittime

Un aspetto cruciale della normativa è la protezione dei figli delle vittime. Sono previsti indennizzi rafforzati e l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dal reddito.

Inoltre, le vittime minorenni di almeno 14 anni possono rivolgersi ai centri antiviolenza senza il consenso dei genitori.

La legge introduce anche obblighi formativi per magistrati e personale sanitario, per migliorare il riconoscimento e la gestione dei casi di violenza di genere. Questi percorsi formativi mirano a garantire una risposta più efficace e sensibile da parte delle istituzioni.

