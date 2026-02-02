L'accesso resta gratuito per i residenti e le persone con disabilità. (Foto archivio) Keystone

Roma introduce il nuovo sistema tariffario per visitare la Fontana di Trevi, attrazione apprezzata da numerosi turisti: da oggi bisognerà pagare due euro (1,85 franchi) per l'accesso contingentato all'area prospiciente il catino della fontana.

Keystone-SDA SDA

Il ticket sarà richiesto «dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 22:00, e nel weekend dalle 9:00 alle 22:00, con l'ultimo ingresso alle 21:00. Eccezionalmente, in occasione del primo giorno di apertura, oggi, l'orario sarà dalle ore 9:00 alle ore 22:00», ha spiegato l'amministrazione della Città.

Resterà invece gratuito l'accesso per i residenti «con presentazione del documento di identità», così come «per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, i minori con età inferiore ai 6 anni, le guide turistiche».