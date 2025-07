Entrano in vigore oggi, negli scali già attrezzati, le nuove norme europee sui liquidi. Keystone

Dopo le nuove disposizioni della Commissione Europea, a Milano Linate e Milano Malpensa da oggi, sabato, si possono nuovamente trasportare liquidi, aerosol e gel in flaconi fino a 2 litri per singolo contenitore nel bagaglio a mano.

Lo afferma in una nota Sea Milan Airports, la società che gestisce i due scali meneghini. Come noto, l'Ue ha dato il via libera alla novità a partire dalla giornata odierna, ma solo negli aeroporti che utilizzano gli scanner di nuova generazione.

Negli scali di Milano, gli scanner EDS-CB sono entrati in funzione già nel 2020, aprendo la pista negli aeroporti italiani all'introduzione di questa nuova tecnologia, ricorda Sea nel comunicato.

«Siamo lieti che la Commissione Europea, dopo le verifiche effettuate nell'ultimo anno, abbia confermato la maggiore sicurezza delle nuove macchine che possono quindi tornare, nei nostri aeroporti, ad essere utilizzate senza i limiti imposti sui liquidi per migliorare l'esperienza dei passeggeri», ha dichiarato Alessandro Fidato, Chief Operating Officer del gruppo.