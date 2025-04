Immagine d'illustrazione KEYSTONE

I fumatori sono avvisati: chiunque accenda una sigaretta o uno spinello all'aperto in Giamaica rischia una multa. Il DFAE ha lanciato un avvertimento ufficiale in questo senso a tutti gli svizzeri che intendono recarsi sull'isola caraibica.

Hai fretta? blue News riassume per te La Giamaica ha introdotto un divieto nazionale di fumare nei luoghi pubblici.

Anche il consumo di cannabis è vietato all'aperto.

Il DFAE ha adattato di conseguenza i consigli di viaggio ufficiali. Mostra di più

Caraibi: sole, mare e reggae, ma... niente fumo! Se state pianificando una vacanza in Giamaica, è meglio che vi ricordiate di tenere giù le mani dalle sigarette e dagli spinelli.

La Nazione insulare, un tempo famosa per essere un paradiso liberale per i consumatori di cannabis, ha inasprito notevolmente le sue leggi. Il fumo dei prodotti del tabacco è ora vietato in tutti gli spazi pubblici, compresi parchi, bar, ristoranti, fermate degli autobus e persino durante i concerti.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha modificato di conseguenza i suoi consigli di viaggio per gli svizzeri: «In Giamaica è vietato consumare prodotti del tabacco in tutti gli spazi pubblici», si legge sul sito web, come inizialmente riportato dal portale di viaggi «Travelnews».

Cannabis consentita solo in misura limitata

Sebbene il possesso di piccole quantità di cannabis, ossia fino a 56 grammi, non sia ancora perseguito in Giamaica, il consumo negli spazi pubblici è comunque vietato. «Assicuratevi di rispettare i limiti sul possesso di droga e il divieto di fumo», scrive il DFAE.

Chiunque non rispetti le regole e prenda un accendino mentre è in vacanza sull'isola caraibica può aspettarsi di venire multato pesantemente. Il DFAE fa riferimento a «fonti ufficiali in loco», sulla base delle quali l'avviso è stato aggiornato.

È probabile che questo sviluppo sorprenda molti. Per decenni, la Giamaica è stata considerata la patria della cultura rastafariana, in cui la cannabis svolge un ruolo spirituale.

Ma la nuova prassi legale dimostra che ora anche lì si applicano regole severe quando si tratta di prodotti da fumo, indipendentemente dall'immagine che si è fatta in passato il Paese.