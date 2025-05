Un regalo disinteressato? Secondo l'emittente Abc, il Qatar regalerà all'amministrazione Trump un Boeing 747-8 che sarà usato come l'Air Force One. (nella foto d'archivio) Keystone

L'amministrazione Trump si appresta ad accettare un Boeing 747-8 di lusso dalla famiglia reale del Qatar, in quello che potrebbe essere uno dei regali di maggior valore mai ricevuti da un governo straniero.

Keystone-SDA SDA

Lo riporta Abc citando alcune fonti, secondo le quali il regalo sarà annunciato nel corso della visita di Trump in Medio Oriente, durante la quale il presidente americano farà tappa in Qatar.

L'aereo in regalo - osserva Abc - sarà usato come l'Air Force One. Secondo il Dipartimento di Giustizia e i legali della Casa Bianca, il regalo è «legalmente ammissibile» se la proprietà viene trasferita alla biblioteca presidenziale di Trump prima della fine del mandato.