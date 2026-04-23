Cosa ci fa questo fiore viola su Whatsapp?

Il laboratorio è nato dalla crescente insoddisfazione di Zuckerberg per i progressi dei modelli Llama - acronimo di Large Language Model Meta AI, ovvero i modelli linguistici pubblicati da Meta AI - ritenuti non sufficienti per competere con OpenAI e Anthropic.
Per recuperare terreno, Meta si è rafforzata dall’esterno: Alexandr Wang, cofondatore della società di dati Scale AI, guida i Meta Superintelligence Labs.
Il gruppo ha inoltre investito 14,3 miliardi di dollari per acquisire una quota del 49% di Scale AI.
Grandi ambizioni, ma anche interrogativi
Secondo i benchmark pubblicati, Muse Spark è competitivo con i modelli di punta di OpenAI, Anthropic e Google, ma non li supera su tutti i fronti.
C’è poi un altro aspetto rilevante: a differenza dei precedenti modelli Llama, distribuiti come open weight e liberamente scaricabili, Muse Spark è per ora principalmente uno strumento interno.