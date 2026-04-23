Cosa ci fa questo fiore viola su Whatsapp?

  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Un cambiamento non da poco Dal cerchio blu ai puntini viola su Whatsapp, Meta AI si rifa il look: ecco cosa c'è dietro

Martin Abgottspon

23.4.2026

Il cerchio blu è scomparso, ma su WhatsApp sono comparsi dei puntini viola.
Il cerchio blu è scomparso, ma su WhatsApp sono comparsi dei puntini viola.
Martin Abgottspon

WhatsApp sostituisce il cerchio blu con puntini viola. Ecco cosa significa e a cosa serve.

Martin Abgottspon

23.04.2026, 10:20

Hai fretta? blue News riassume per te

  • WhatsApp sostituisce il cerchio blu con un’icona viola a forma di fiore, simbolo del nuovo sistema Meta AI basato sul modello Muse Spark.
  • Questo rappresenta una svolta strategica per Meta, che punta a integrare un’intelligenza artificiale più avanzata in tutte le sue piattaforme.
  • Restano però dubbi su privacy e uso dei dati, soprattutto perché le interazioni con Meta AI non sono protette dalla crittografia end-to-end e potrebbero avere implicazioni pubblicitarie.
Mostra di più

Chi ha aperto WhatsApp negli ultimi giorni se ne sarà accorto: il cerchio blu, che dal 2025 compariva senza essere richiesto - suscitando spesso confusione e irritazione - è scomparso.

Al suo posto ci sono ora dei puntini viola a forma di fiore. È il nuovo volto di Meta AI.

Quello che sembra un semplice restyling grafico è in realtà il segnale più evidente di una profonda svolta strategica nel gruppo guidato da Mark Zuckerberg.

Un nuovo modello e una nuova identità

Dietro al nuovo logo si nasconde Muse Spark, il modello di intelligenza artificiale più potente sviluppato finora da Meta e il primo nato nei nuovi Meta Superintelligence Labs.

Il sistema non si limita a elaborare testi, ma è in grado anche di comprendere immagini e verrà progressivamente integrato in tutti i prodotti del gruppo: da WhatsApp a Instagram, fino a Facebook.

La Meta AI è arrivata. Ecco cosa fa il cerchio blu in WhatsApp e perché non si può disattivare

La Meta AI è arrivataEcco cosa fa il cerchio blu in WhatsApp e perché non si può disattivare

Il laboratorio è nato dalla crescente insoddisfazione di Zuckerberg per i progressi dei modelli Llama - acronimo di Large Language Model Meta AI, ovvero i modelli linguistici pubblicati da Meta AI - ritenuti non sufficienti per competere con OpenAI e Anthropic.

Per recuperare terreno, Meta si è rafforzata dall’esterno: Alexandr Wang, cofondatore della società di dati Scale AI, guida i Meta Superintelligence Labs.

Il gruppo ha inoltre investito 14,3 miliardi di dollari per acquisire una quota del 49% di Scale AI.

Grandi ambizioni, ma anche interrogativi

Secondo i benchmark pubblicati, Muse Spark è competitivo con i modelli di punta di OpenAI, Anthropic e Google, ma non li supera su tutti i fronti.

C’è poi un altro aspetto rilevante: a differenza dei precedenti modelli Llama, distribuiti come open weight e liberamente scaricabili, Muse Spark è per ora principalmente uno strumento interno.

Circa 2,50 franchi al mese. WhatsApp sta per lanciare la versione «Plus» a pagamento, ecco di cosa si tratta

Circa 2,50 franchi al meseWhatsApp sta per lanciare la versione «Plus» a pagamento, ecco di cosa si tratta

Un esempio delle ambizioni di Meta è lo «shopping mode», pensato per distinguersi dalla concorrenza.

Il sistema combina l’elaborazione del linguaggio con dati sugli interessi e i comportamenti degli utenti, integrando nelle risposte raccomandazioni provenienti da Instagram, Facebook e Threads.

Una funzione che può risultare utile, ma che solleva anche interrogativi: dove finisce l’assistente AI e dove inizia la piattaforma pubblicitaria?

Una funzionalità che non può ancora essere disattivata

Non cambia invece un elemento fondamentale: Meta AI resta integrata obbligatoriamente in WhatsApp.

Va ricordato che le chat private sono protette dalla crittografia end-to-end, ma non quelle indirizzate a Meta AI, che vengono salvate sui server dell’azienda.

Per evitare ciò, è possibile attivare nelle singole conversazioni la funzione «protezione avanzata della chat», che consente di escludere Meta AI da uno specifico scambio.

I più letti

Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, senza filtri: «Via di casa a 17 anni, niente tiara»
«Ero a terra ubriaco, non riuscivo più ad alzarmi»: Tiziano Ferro racconta il suo momento più buio
Cosa ci fa questo fiore viola su Whatsapp?
Sopravvissuto al rogo di Capodanno, ora firma il primo contratto da professionista
Gregory Hofmann: «Fischer? All'inizio eravamo tutti un po' scioccati»

Altre notizie

Danimarca. Scontro tra due treni a Kagerup, diversi feriti

DanimarcaScontro tra due treni a Kagerup, diversi feriti

Lo spettacolo delle Liridi. Una pioggia di meteore sta illuminando i nostri cieli: ecco come avvistarla

Lo spettacolo delle LiridiUna pioggia di meteore sta illuminando i nostri cieli: ecco come avvistarla

Inchiesta a Milano. Giro di feste private tra lusso, escort e droga: tra i clienti anche una 70ina di calciatori

Inchiesta a MilanoGiro di feste private tra lusso, escort e droga: tra i clienti anche una 70ina di calciatori

Museo. Il mudac di Losanna omaggia il regista giapponese Isao Takahata

MuseoIl mudac di Losanna omaggia il regista giapponese Isao Takahata

Le conseguenze dell'incendio. Crans-Montana: Laurent Kurth alla guida della tavola rotonda

Le conseguenze dell'incendioCrans-Montana: Laurent Kurth alla guida della tavola rotonda