Ecco dov'è successo Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione

dpa

25.11.2025 - 19:17

Il tempio buddista Wat Rat Prakhong Tham nella provincia di Nonthaburi, alla periferia della capitale Bangkok.
Il tempio buddista Wat Rat Prakhong Tham nella provincia di Nonthaburi, alla periferia della capitale Bangkok.
Foto: IMAGO/Pond5 Images

In Thailandia un uomo ha portato il cadavere della sorella apparentemente morta per centinaia di chilometri fino a un ospedale per donare i suoi organi. Quando è stato respinto, il corpo stava per venire cremato in un tempio. Ma, all'improvviso, dalla bara si è sentito un leggero bussare.

DPA

25.11.2025, 19:17

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una donna di 65 anni dichiarata morta è stata scoperta viva nella sua bara in Thailandia, pochi istanti prima della prevista cremazione.
  • I parenti della donna avevano portato la bara al tempio Wat Rat Prakongtham di Nonthaburi, vicino a Bangkok, dove si sarebbe svolto il rito.
  • Il tempio ha trasmesso il quasi tragico incidente in streaming.
Mostra di più

Shock e stupore in Thailandia. Una donna si è risvegliata nella bara in cui era stata messa, in quanto ritenuta morta, poco prima della sua cremazione.

Il tempio buddista Wat Rat Prakhong Tham, nella provincia di Nonthaburi, alla periferia della capitale Bangkok, ha pubblicato su Facebook un video che mostra la donna in una bara bianca sul retro di un SUV. Dalla bara la donna muove leggermente le braccia e la testa tra lo stupore dei presenti.

Pairat Soodthoop, responsabile dell'amministrazione e delle finanze del tempio, ha dichiarato all'agenzia di stampa AP che il fratello della 65enne l'aveva accompagnata dalla provincia di Phitsanulok al tempio per la cremazione.

All'improvviso si è sentito un timido bussare dalla bara. Il tempio ha trasmesso l'incidente quasi tragico in streaming.

«Ero un po' sorpreso e ho chiesto di aprire la bara. Tutti erano sbalorditi», ha detto Pairat. «L'ho vista aprire leggermente gli occhi e battere contro il lato della bara. Deve aver bussato per un bel po'».

Il fratello non aveva il certificato di morte

Secondo Pairat, il fratello della donna ha detto che la sorella era costretta a letto da circa due anni. Due giorni prima, le sue condizioni erano peggiorate e sembrava aver smesso di respirare.

Il fratello l'ha quindi messa in una bara e ha guidato per circa 500 chilometri con la donna presumibilmente morta fino a un ospedale di Bangkok, dove, secondo il fratello, la sorella voleva donare i suoi organi. Ma l'ospedale ha rifiutato di accettare l'offerta perché il fratello non era in grado di presentare un certificato di morte.

Il fratello si è quindi rivolto al tempio, che offre cremazioni gratuite. A causa del documento mancante, è stato rifiutato anche lì. Nel momento in cui ha spiegato al fratello come ottenere un certificato di morte, hanno sentito bussare, ha raccontato Pairat.

Dopo essersi accertato che la donna fosse viva, è stata portata in ospedale. Secondo Pairat, l'abate del tempio ha assicurato loro che il tempio avrebbe coperto le spese mediche.

