Dalla rarissima figurina Panini al Conclave: la straordinaria storia dei Pizzaballa

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa appena arrivato in Vaticano per i funerali di Papa Francesco e per il Conclave (24 aprile 2025). KEYSTONE

La storia di due cugini Pizzaballa è sorprendente: uno è diventato il leggendario portiere dell'Atalanta, la cui figurina Panini era «introvabile», l'altro è un cardinale, tra i papabili successori al seggio di Pietro a Roma.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te In Vaticano e in tutto il mondo cattolico è vivo il sentimento di lutto per la morte di Papa Francesco, i cui funerali avranno luogo sabato.

Poco dopo il rito funebre prenderà avvio il Conclave, che eleggerà il nuovo vescovo di Roma e Pontefice della Chiesa cattolica.

Tra i favoriti per il Soglio di Pietro vi è anche il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa.

Il 60enne nativo di Cologno al Serio (Provincia di Bergamo) condivide il cognome con il cugino Pier Luigi, ex portiere dell'Atalanta e della Roma.

Due storie uniche e straordinarie le loro: il francescano è oggi l'esponente più importante della Chiesa cattolica in Terra Santa, mentre l'ex calciatore è diventato un personaggio di culto per la sua figurina introvabile, di quell'album Panini datato 1963-64. Mostra di più

L'attenzione mondiale, dopo la morte di Papa Francesco, è concentrata sul Vaticano e, con l'avvicinarsi del Conclave, ha fatto emergere una storia unica e sorprendente legata alla famiglia Pizzaballa, come ha riportato anche il sito «mediaset.it».

Tra i cardinali considerati «papabili» per il seggio di Papa c'è infatti Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che è parente di Pier Luigi Pizzaballa, leggendario portiere dell'Atalanta noto per la sua «introvabilità».

Sebbene i due bergamaschi abbiano intrapreso percorsi di vita molto diversi, entrambi condividono un cognome che è sinonimo di unicità.

Pier Luigi Pizzaballa, l'«introvabile» figurina Panini

Pier Luigi Pizzaballa, nato il 14 settembre 1939, è diventato un'icona del calcio non solo per le sue prestazioni in porta con l'Atalanta e la Roma, ma anche per un curioso episodio che lo ha reso «immortale» tra gli appassionati di calcio e i collezionisti di figurine Panini.

Infatti, la sua figurina dell'album Panini per la stagione 1963-64, anno in cui l'Atalanta vinse la Coppa Italia, è diventata leggendaria per la sua rarità.

Si trattò di un errore tecnico, dovuto alla sua assenza durante lo scatto fotografico a causa di un infortunio, e ciò fece sì che la sua figurina fosse inizialmente esclusa dalle bustine, diventando un oggetto del desiderio per molti collezionisti.

«All'inizio mi dava fastidio essere ricordato solo per la figurina,» ha confessato l'ex portiere in un'intervista a «BergamoNews» nel 2019.

«Ma poi ho capito che mi ha permesso di essere conosciuto anche dalle nuove generazioni.»

Pierbattista Pizzaballa, biblista e Patriarca di Gerusalemme

Diversa è la storia di Pierbattista Pizzaballa, patriarca cattolico e biblista italiano, legato da parentela al famoso portiere dell'Atalanta.

«Pier Luigi Pizzaballa, il portiere dell'Atalanta, è cugino di mio padre,» ha spiegato il cardinale quando gli è stato chiesto della coincidenza dei cognomi.

Il francescano, biblista e profondo conoscitore del Medio Oriente è nato a Cologno al Serio il 21 aprile 1965 ed è oggi una delle figure più influenti della Chiesa cattolica.

Nominato Patriarca Latino di Gerusalemme da Papa Francesco nel 2020 e diventato cardinale nel 2023, ha scalato le gerarchie ecclesiastiche grazie a un percorso di fede e diplomazia, affrontando con coraggio le complessità di una regione segnata da conflitti e promuovendo il dialogo interreligioso, sostenendo la comunità cattolica in Israele, Palestina, Giordania e Cipro.

Il Patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, il massimo esponente del clero cattolico in Terra Santa, al centro, saluta mentre arriva alla Chiesa della Natività, nella città cisgiordana di Betlemme, tradizionalmente ritenuta il luogo di nascita di Gesù, . KEYSTONE

Nelle sue ultime parole prima di lasciare Gerusalemme per il Vaticano, dove parteciperà al suo primo Conclave per la scelta del prossimo Pontefice, ha esortato i fedeli della sua diocesi a essere uniti nella preghiera.

«È un momento in cui dobbiamo essere uniti nella preghiera, prima di tutto per me, perché è un momento in cui ho una grande e importante responsabilità. E tutti noi dobbiamo pregare per la Chiesa, perché siamo parte di un grande corpo che è la Chiesa universale - la Chiesa cattolica. Sono sicuro che le vostre preghiere, tutte insieme, porteranno alle scelte giuste per il bene della Chiesa universale».

Il cardinale di Gerusalemme, che è considerato uno dei più accreditati candidati al massimo seggio della Chiesa cattolica, nonostante i suoi 60 anni, ha concluso il suo messaggio con le parole «ci vediamo presto».

Se da un lato vi è un portiere il quale ha difeso la porta dell'Atalanta e della Roma, ma soprattutto che ha conquistato un posto nella cultura popolare grazie alle sue gesta in campo e a una figurina introvabile, dall'altro, c'è un cugino francescano, che difende la pace in Terra Santa e potrebbe trovarsi a guidare la Chiesa cattolica.

Due protagonisti uniti dallo stesso albero genealogico che, in modi e ambiti diversi, hanno già scritto la storia.

Il redattore ha scritto parti di questo articolo con l'aiuto dell'AI.