Dall'estate anticipata al ritorno all'inverno in 48 ore

Alte temperature già mercoledì. meteonews.ch

La Svizzera sta vivendo un'insolita ondata di caldo primaverile, ma nel fine settimana l'arrivo di aria fredda dalla Scandinavia farà crollare le temperature fino a 15 gradi.

Hai fretta? blue News riassume per te Le temperature supereranno i 25 gradi da mercoledì, con un picco previsto di 28 venerdì, soprattutto in Vallese e a Basilea.

Sabato l'arrivo di una massa d'aria fredda causerà instabilità atmosferica e possibili temporali in montagna e al sud.

Da domenica le temperature caleranno drasticamente, ma l’abbassamento sarà temporaneo e già da mercoledì è atteso un lieve rialzo. Mostra di più

Attualmente in Svizzera domina un tempo primaverile soleggiato e insolitamente caldo per il mese di aprile. A partire da mercoledì, le temperature nelle regioni di pianura a nord e a sud delle Alpi supereranno i 25 gradi. «Diventerà caldo come in una estate anticipata», afferma Roger Perret di «MeteoNews».

Venerdì si prevede che il caldo precoce raggiunga il suo apice. «Si potrebbe arrivare fino a 28 gradi», spiega l'esperto. I 30 gradi probabilmente non verranno raggiunti in Svizzera, anche se in Vallese e a Basilea si potrebbe arrivare molto vicino.

Tutto cambia nel week end

Ma già nel fine settimana questa fase di caldo estivo si concluderà. Sabato infatti si formerà un'area di alta pressione sull'Atlantico settentrionale. Questo porterà a un flusso d'aria in quota da nord-ovest sopra l'Europa centrale.

Nel corso di sabato, ciò aprirà la strada a una massa d'aria fredda di origine polare proveniente dalla Scandinavia.

Nel frattempo, in vista del fronte freddo in arrivo da nord, l'aria nella regione alpina si umidificherà e l'atmosfera diventerà instabile.

Per questo motivo, sabato il tempo sarà «umido», soprattutto sul Giura, al sud delle Alpi e nelle regioni montuose, dove potrebbero verificarsi temporali. Domenica le temperature caleranno tra i 15 e i 20 gradi.

Entro lunedì, le temperature scenderanno dunque fino a 15 gradi in meno rispetto a venerdì. Dal mercoledì successivo, però, dovrebbero di nuovo salire leggermente. «È solo una depressione temporanea», conclude Perret.