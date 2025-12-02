  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

E nelle altre lingue nazionali? «Dazi» è la parola dell'anno 2025 nella Svizzera italiana

SDA

2.12.2025 - 11:16

La scelta ha preso in considerazione decine di parole ed è emersa da un'analisi degli eventi globali, delle dinamiche sociali e delle vicende politiche che hanno caratterizzato il 2025. (Foto archivio)
La scelta ha preso in considerazione decine di parole ed è emersa da un'analisi degli eventi globali, delle dinamiche sociali e delle vicende politiche che hanno caratterizzato il 2025. (Foto archivio)
Keystone

È «Dazi» la parola dell'anno 2025 nella Svizzera italiana, seguita da «permacrisi» e «riarmo». Lo rende noto oggi la Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), che puntualmente comunica i sostantivi più gettonati nelle varie lingue nazionali svizzere.

Keystone-SDA

02.12.2025, 11:16

02.12.2025, 11:39

La scelta è stata compiuta da una giuria di linguisti, scrittori, giornalisti e traduttori, che ha individuato nel termine dell'anno il simbolo del dibattito pubblico che ha plasmato il 2025, segnato dalla vertenza commerciale scaturita dalla politica doganale dell'amministrazione del presidente USA Donald Trump.

La giuria di lingua italiana, riunitasi il 29 novembre, ha sottolineato come la parola «Dazi» rifletta un anno dominato da crisi globali e da un clima di incertezza permanente.

«In anni come questo è impossibile allontanarsi dai temi d'attualità che hanno segnato la vita pubblica e privata», ha commentato il membro della giuria Carlo Silini, citato nel comunicato della ZHAW, richiamando anche l'impatto della guerra e del sentimento collettivo come anche la salute mentale dei giovani.

La parola «permacrisi», significa infatti «crisi permanente» e indica le difficoltà dei giovani tra i 14 e i 25 anni (Generazione Z) a comprendere il mondo in cui vivono. La terza classificata, «riarmo», richiama poi l'aumento delle spese militari deciso dalla NATO e la diffusione crescente del linguaggio bellico nel discorso pubblico.

Nelle altre lingue nazionali?

I vocaboli dell'anno in francese sono invece «génocide» (genocidio), «39%» e «grève» (sciopero). Mentre in tedesco, al primo posto si è classificata la parola composta «Frauen-Nati» (nazionale di calcio femminile), seguita da «Zollhammer» (martello doganale) e Chlorhuhn (pollo al cloro).

In romancio, i sostantivi più gettonati nel 2025 sono stati rispettivamente «IA» (acronimo di intelligenza artificiale), «ballape da dunnas» (calcio femminile) e «vita pajabla» (vita abbordabile).

I più letti

Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
I dipendenti di Amazon lanciano l'allarme: «La corsa all'IA è fuori controllo. Continuando così, addio pianeta»
Il nostro universo non è una simulazione: nuove prove matematiche ribaltano l'ipotesi digitale
Bimbo di 8 anni folgorato dal cellulare nel letto: «Si è salvato la vita da solo»
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia

Altre notizie

Animali. I veterinari svizzeri chiedono il chip obbligatorio anche per gatti

AnimaliI veterinari svizzeri chiedono il chip obbligatorio anche per gatti

Il racconto choc. Bimbo di 8 anni folgorato dal cellulare nel letto: «Si è salvato la vita da solo»

Il racconto chocBimbo di 8 anni folgorato dal cellulare nel letto: «Si è salvato la vita da solo»

Eccesso di turismo. I mercatini di Natale dell'Alsazia presi d'assalto: «Arriva sempre più gente»

Eccesso di turismoI mercatini di Natale dell'Alsazia presi d'assalto: «Arriva sempre più gente»