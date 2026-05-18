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Ai ferri corti Dazi su acciaio: l'UE respinge le critiche di Guy Parmelin

SDA

18.5.2026 - 15:46

Dazi su acciaio: Bruxelles risponde alle critiche di Guy Parmelin.
Dazi su acciaio: Bruxelles risponde alle critiche di Guy Parmelin.
Keystone

I dazi sull'acciaio recentemente approvati da Bruxelles non violano la dichiarazione comune in merito al pacchetto di «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE». Lo ha sostenuto la Commissione europea respingendo le critiche espresse da Guy Parmelin.

Keystone-SDA

18.05.2026, 15:46

18.05.2026, 15:48

Il presidente della Confederazione due giorni fa, durante la trasmissione Samstagsrundschau della radio svizzero-tedesca SRF, aveva definito «inaccettabili» le previste norme più severe dell'UE sulle importazioni di acciaio. Parmelin aveva anche detto di essere «sorpreso» dal momento scelto, poiché giunta proprio mentre il Parlamento svizzero sta esaminando il pacchetto di accordi recentemente firmati.

Il presidente della Confederazione ha anche fatto riferimento alla dichiarazione congiunta tra Berna e Bruxelles, che prevede di evitare tensioni o ostacoli durante l'esame del dossier da parte del Parlamento svizzero. L'obiettivo è non compromettere il processo di ratifica degli accordi.

Ma per la Commissione europea la dichiarazione congiunta si applica esclusivamente ai settori coperti dal nuovo pacchetto di accordi Svizzera-UE. «La dichiarazione non può impedire all'Unione europea di prendere decisioni autonome in altri ambiti», ha fatto sapere la Commissione europea. Il commercio dell'acciaio è disciplinato dall'accordo bilaterale di libero scambio del 1972, e non fa parte del pacchetto attuale.

Le misure previste dall'UE sulle importazioni di acciaio prevedono una forte riduzione delle importazioni e il raddoppio dei dazi doganali per le quote eccedentarie. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore il 1° luglio. L'unica eccezione riguarda i Paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), mentre la Svizzera non ha ottenuto deroghe. Il Consiglio federale e la Commissione europea dovrebbero negoziare nuovi contingenti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

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