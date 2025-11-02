Decine di cuori sulla spiaggia del Salento, il gesto d’amore di un padre per la figlia malata

La spiaggia di Torre Vado si è trasformata in un'opera d'arte con cuori di sabbia, un gesto d'amore di un padre per la figlia ricoverata. Questo atto ha toccato profondamente chiunque ne sia venuto a conoscenza.

La tranquilla spiaggia del porticciolo di Torre Vado, a Morciano di Leuca, è stata recentemente trasformata in un'opera d'arte poetica. Decine di cuori, grandi e piccoli, sono stati disegnati con cura sulla sabbia, creando un effetto visivo mozzafiato.

La scena è stata immortalata dall'alto dal fotografo Antonio Pellico, che, intervistato da «La Repubblica», ha raccontato di essersi fiondato sulla spiaggia appena ha visto circolare le prime immagini: «Ho visto sui social che qualcuno aveva iniziato a scattare foto. Ho chiuso lo studio e sono andato in spiaggia. Prima che il vento o il mare spazzasse via tutto e con l’utilizzo di un drone ho scattato immagini e video in serie».

Ogni cuore un pensiero

Come riporta «il Messaggero», dietro questa toccante espressione artistica si cela una storia di amore e speranza. Un padre ha scelto di comunicare con la figlia, affetta da una malattia agli occhi e attualmente in ospedale per le cure, attraverso questi simboli effimeri.

Ogni cuore rappresenta un pensiero per lei, un tentativo di portarle un sorriso e di trasformare il dolore in speranza. Le immagini di questa iniziativa hanno rapidamente conquistato i social media, offrendo a molti un momento di riflessione ed emozione.