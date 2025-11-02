Decine di cuori sulla spiaggia del Salento, il gesto d’amore di un padre per la figlia malata

  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco il video Decine di cuori disegnati sulla spiaggia del Salento, è il gesto d’amore di un padre per la figlia malata

ai-scrape

2.11.2025 - 09:10

La spiaggia di Torre Vado si è trasformata in un'opera d'arte con cuori di sabbia, un gesto d'amore di un padre per la figlia ricoverata. Questo atto ha toccato profondamente chiunque ne sia venuto a conoscenza.

Antonio Fontana

02.11.2025, 09:10

La tranquilla spiaggia del porticciolo di Torre Vado, a Morciano di Leuca, è stata recentemente trasformata in un'opera d'arte poetica. Decine di cuori, grandi e piccoli, sono stati disegnati con cura sulla sabbia, creando un effetto visivo mozzafiato.

La scena è stata immortalata dall'alto dal fotografo Antonio Pellico, che, intervistato da «La Repubblica», ha raccontato di essersi fiondato sulla spiaggia appena ha visto circolare le prime immagini: «Ho visto sui social che qualcuno aveva iniziato a scattare foto. Ho chiuso lo studio e sono andato in spiaggia. Prima che il vento o il mare spazzasse via tutto e con l’utilizzo di un drone ho scattato immagini e video in serie».

Ogni cuore un pensiero

Come riporta «il Messaggero», dietro questa toccante espressione artistica si cela una storia di amore e speranza. Un padre ha scelto di comunicare con la figlia, affetta da una malattia agli occhi e attualmente in ospedale per le cure, attraverso questi simboli effimeri.

Ogni cuore rappresenta un pensiero per lei, un tentativo di portarle un sorriso e di trasformare il dolore in speranza. Le immagini di questa iniziativa hanno rapidamente conquistato i social media, offrendo a molti un momento di riflessione ed emozione.

I più letti

Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Risolto il mistero dei cani blu nella zona di Chernobyl
Emergono nuove email compromettenti sul legame di Andrea con Epstein
Decine di cuori sulla spiaggia del Salento, il gesto d’amore di un padre per la figlia malata

Altre notizie

Colpa del clima e degli insetti. In Italia scarso raccolto di nocciole: verso prezzi più alti per i prodotti che le contengono?

Colpa del clima e degli insettiIn Italia scarso raccolto di nocciole: verso prezzi più alti per i prodotti che le contengono?

Berna vuole far qualcosa. Approvvigionamento idrico sempre più critico in Medio Oriente

Berna vuole far qualcosaApprovvigionamento idrico sempre più critico in Medio Oriente

Sono reali, ma.... Risolto il mistero dei cani blu nella zona di Chernobyl

Sono reali, ma...Risolto il mistero dei cani blu nella zona di Chernobyl