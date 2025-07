Un escavatore applica del gesso a un osso fossile di dinosauro per assicurarne la conservazione ottimale e prevenire eventuali danni durante il trasferimento ad Angeac-sur-Charente il 19 luglio 2025. AFP

Una scapola lunga oltre un metro accanto a una serie di ossa altrettanto colossali ancora parzialmente sepolte: benvenuti in uno dei più grandi depositi di fossili di dinosauro al mondo, nella regione della Charente, nella Francia occidentale.

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le prime ossa di una nuova specie di questi giganti preistorici sono state scoperte l'anno scorso nel sito di Angeac-Charente, tra Angoulême e Cognac.

Un'altra decina di fossili, scoperti a luglio durante questa 16esima campagna di scavi, sta completando gradualmente lo scheletro di 140 milioni di anni fa.

Di colore giallastro o marrone scuro, a seconda della profondità, questi resti vengono portati alla luce da appassionati e scienziati inginocchiati nell'argilla, sotto una grande tenda bianca che li protegge dal sole e dalla pioggia.

Questo nuovo dinosauro lungo 20 metri, un camarasauro, una sorta di cugino del diplodoco, fino all'anno scorso era «sconosciuto in Europa occidentale», spiega Jean-François Tournepiche, paleontologo ed ex curatore del museo di Angoulême.

Un erbivoro di 30 tonnellate

Questa «enorme scoperta scientifica», secondo Ronan Allain, direttore degli scavi, solleva interrogativi sugli spostamenti della fauna, dal momento che questo erbivoro di 30 tonnellate era precedentemente conosciuto solo in Nord America e in un periodo precedente.

Questo sito, «il più scavato al mondo», ha ancora «un effetto sorpresa», sorride questo paleontologo del Museo di storia naturale di Parigi. Quest'anno, due femori di dinosauro sono apparsi in un luogo inaspettato non appena è stata montata la tenda.

Parte di un osso fossile di dinosauro scoperto nel sito di scavo. AFP

È stata la scoperta, nel 2010, di un femore di 2,40 metri di lunghezza di un gigantesco turiasauro, anch'esso della famiglia dei sauropodi, a dare ad Angeac-Charente la sua fama.

Gioiello del periodo paleontologico del Cretaceo inferiore, il sito ha già restituito più di 10'000 esemplari di interesse sufficiente per essere «inventariato» dai 1'000 metri quadrati di cave scavate. Secondo Tournepiche, il sito testimonia un ecosistema congelato in «un periodo di cui non si sa praticamente nulla».

Quasi 45 specie di vertebrati, coccodrilli, tartarughe, ornitominosauri (noti come dinosauri struzzo), ma anche felci e piante tropicali vivevano insieme in questa palude 140 milioni di anni fa.

Il camarasauro sarebbe morto naturalmente sul posto. Una volta decomposte, le sue ossa sono state leggermente spostate dalla Charente - il fiume che ha dato il nome al dipartimento e al comune - circa 100'000 anni fa.

Queste ossa, molto ben conservate, sono ancora estremamente fragili. I volontari e gli scienziati devono avvolgerle in cellophane e carta di giornale, riempire le cavità con argilla e racchiuderle in gusci di gesso rinforzato prima di estrarle. Alcuni blocchi possono pesare circa 2 tonnellate.

Una trentina di fortunati visitano il sito archeologico

Le tre settimane di scavo costituiscono la base per oltre un anno di lavoro in laboratorio, per «preparare le ossa», cioè pulirle, consolidarle e talvolta ricostruirle prima di poterle studiare. «È un lavoro lungo e minuzioso, spesso sottovalutato per l'effetto Jurassic Park», spiega Dominique Augier, preparatore di fossili, con spazzolino e ossa in mano.

Di fronte a lui, una trentina di visitatori completano la visita del sito. In prima fila, Noé Migné, 11 anni, è impressionato dalle «enormi dimensioni delle ossa di sauropode».

Insieme alla madre e alla sorella, è stato uno dei fortunati ad avere accesso al sito. Le due visite giornaliere sono state «affollate» non appena sono state aperte le prenotazioni a giugno, spiega Tournepiche, per il quale «lo straordinario entusiasmo del pubblico è magico».

Ancora almeno 10 anni di scavi

I fossili del sito entreranno a far parte delle collezioni del museo di Angoulême e alcuni lasceranno il loro sud-ovest per essere esposti al Museo di storia naturale di Parigi nel giugno 2026.

Prima di completare gli scavi, il team di quaranta persone si era già imbattuto in un nuovo osso, probabilmente dello stesso dinosauro, ma aveva dovuto coprirlo perché non c'era abbastanza tempo per estrarlo correttamente. AFP

Ad Angeac-Charente, Allain «vive il sogno di ogni paleontologo». Per questo raro specialista francese di dinosauri, il graal sarebbe trovare un osso di dinosauro carnivoro, che attualmente manca.

Bisognerà aspettare l'anno prossimo. Gli scienziati stimano che ci siano ancora almeno dieci anni di scavi da fare. E molti altri segreti da svelare.