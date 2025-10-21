«Un miracolo ogni giorno»: ondata di aiuti per le suore ribelli - Gallery Gli aiutanti hanno creato un canale Instagram per le tre suore ribelli. Immagine: dpa Una delle tre suore andava a scuola qui con Romy Schneider. (Immagine d'archivio) Immagine: dpa «Un miracolo ogni giorno»: ondata di aiuti per le suore ribelli - Gallery Gli aiutanti hanno creato un canale Instagram per le tre suore ribelli. Immagine: dpa Una delle tre suore andava a scuola qui con Romy Schneider. (Immagine d'archivio) Immagine: dpa

Un convento occupato e decine di migliaia di fan su Instagram: molte persone sostengono le tre suore di Goldenstein, in Austria. Ma un conflitto legale tra le sorelle e chi è responsabile delle loro sorti è in agguato.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Tre anziane suore agostiniane hanno rioccupato il loro ex convento nel castello di Goldenstein, vicino a Salisburgo, contro la volontà dell'Ordine.

Ora stanno ricevendo un ampio sostegno da parte della popolazione.

Sperimentano pure una grande solidarietà attraverso donazioni e un canale Instagram con 70.000 follower, mentre il prevosto in carica, Markus Grasl, sta reagendo con cautela alle loro accuse.

Secondo il monastero, al momento non ci sono piani per sfrattare le monache. Si sentono meglio e in futuro vogliono rivitalizzare il monastero e il giardino. Mostra di più

«Sperimentiamo miracoli ogni giorno», dice suor Bernadette. Lei e altre due suore anziane occupano da sei settimane l'ex convento nel castello di Goldenstein, in Austria.

Riferiscono di un'ondata di solidarietà e di disponibilità ad aiutare, pure dalla Germania. Anche se il loro status non è ancora chiaro, per il momento non devono temere lo sfratto.

La nebbia autunnale aleggia già sulle montagne boscose intorno a Goldenstein, a Elsbethen, vicino a Salisburgo, ma nel giardino del monastero fioriscono ancora alcune rose.

La storia delle tre suore

Suor Bernadette (88 anni), suor Regina (86 anni) e suor Rita (82 anni) hanno vissuto qui per decenni e hanno lavorato nella scuola secondaria adiacente prima di essere trasferite in una casa di riposo. Questo contro la loro volontà, come raccontano all'Agenzia di stampa tedesca DPA.

All'inizio di settembre hanno lasciato la casa di riposo, hanno fatto aprire (da un fabbro) il convento vuoto e vi si sono installate di nuovo. Il che le ha portate a scontrarsi con il capo dell'Ordine che si occupa di loro e ha attirato l'attenzione dei media internazionali.

L'aiuto dell'Assia

Bernadette usa un montascale per scendere nella cappella a pregare; le altre due suore agostiniane non hanno bisogno di aiuto, nonostante l'età.

L'apparecchiatura per salire e scendere i gradini è stata recentemente donata e installata da un'azienda di Neukirchen, nel nord dell'Assia. La cappella è decorata con fiori. Se ne è occupata un'ex allieva delle suore, che gestisce un negozio specializzato in questo settore.

«Sono così commossa», dice suor Rita. Si emoziona quando parla dell'affetto dimostrato alle suore da alunni, amici e sconosciuti. «È semplicemente incoraggiante», dice l'ex insegnante della scuola secondaria che le suore gestivano a Goldenstein.

Coloro che aiutano le tre sorelle hanno creato un canale Instagram a loro dedicato. Circa 70.000 follower seguono le loro vite: dalla preghiera di Bernadette, che era una docente di cucina della scuola, fino al momento in cui si mette ai fornelli per preparare i ravioli.

Un conto per le donazioni ha ricevuto più di 21.000 euro. Pochi giorni fa è stata organizzata una badante per le tre donne.

Nessuno sfratto in vista, almeno per ora

Ma dietro l'apparente nuovo idillio di Goldenstein si nasconde un grave conflitto tra le suore e il direttore del vicino monastero agostiniano di Reichersberg, che ha la responsabilità di gestire le loro vite.

Il prevosto Markus Grasl ha chiesto loro di tornare alla casa di riposo. In risposta le tre donne hanno denunciato Grasl e un altro uomo di chiesa alla procura.

Il prete sta pensando di far sfollare il monastero? La risposta del suo consulente e portavoce è chiara: «No», dice Harald Schiffl, esperto di comunicazione di crisi. «Il prevosto è molto tollerante e anche molto bonario», dice Schiffl.

Ma il capo del monastero non ha parlato direttamente con le monache dall'inizio dell'occupazione. Grasl sarebbe stato disposto a discutere di soluzioni, ma la denuncia ha distrutto la possibilità di un dialogo, dice il suo portavoce.

«Le suore avrebbero dovuto interrompere questo atto ostile ed essere consapevoli delle conseguenze in anticipo», afferma Schiffl.

Denuncia all'ufficio del pubblico ministero

Nella denuncia, le suore chiedono un'indagine sul loro trasferimento nella casa di riposo quasi tre anni fa, che ritengono illegittimo.

Inoltre, si dovrebbe far luce su dove si trovino centinaia di migliaia di euro di beni delle suore, nonché sulle circostanze in cui hanno ceduto gratuitamente il castello di Goldenstein all'abbazia di Reichersberg e all'arcidiocesi di Salisburgo nel 2022.

In una dichiarazione di settembre, Grasl ha sottolineato che le tre donne non potevano più vivere a Goldenstein per motivi di salute. Per questa ragione si erano trasferite nella casa di riposo. Il suo portavoce non ha commentato gli altri aspetti della denuncia, poiché non l'ha ancora ricevuta.

Le suore e i loro assistenti, tuttavia, affermano che le condizioni delle tre signore sono migliorate da quando sono tornate a Goldenstein, soprattutto quelle di suor Regina: «Sì, va meglio», dice l'86enne. «Aria fresca e possibilità di fare esercizio fisico», cita come motivi.

Romy Schneider tra i diplomati di Goldenstein

Regina non solo insegnava matematica e scienze nella scuola del convento, ma era anche direttrice e capo suora di Goldenstein. Il castello, dove un tempo vivevano decine di suore, era di proprietà delle monache agostiniane dalla fine del XIX secolo.

La scuola secondaria di Goldenstein, tuttora in funzione, è stata una scuola femminile fino al 2017. Ha prodotto professoresse, avvocati, donne d'affari e casalinghe, spiega suor Bernadette.

L'attrice Romy Schneider, che ha frequentato la scuola dal 1949 al 1953, è considerata la sua alunna più famosa. Anche Bernadette era un'allieva della Goldenstein all'epoca. La futura protagonista dei film «Sissi», ricorda Bernadette, «tirava incredibilmente bene nelle partita di palla bruciata».

Le tre suore non pensano solo al passato, ma pure al loro futuro a Goldenstein. In primavera, suor Rita vuole riattivare il giardino e la serra del convento con fiori e ortaggi. «La natura ricomincerà a crescere a partire da febbraio, ed è allora che ricomincerò, come si deve», dice.