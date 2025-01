Attraversano il corridoio della prima classe per andare in seconda, le FFS li multano

Anche attraversare la prima classe può costare caro alle FFS. KEYSTONE

Quattro adolescenti di Lucerna devono pagare 75 franchi perché hanno attraversato una carrozza di prima classe per passare alla seconda. Le FFS non hanno concesso nessuno strappo alle regole, a cui ora si attengono in modo rigido.

Il quartetto è salito a bordo perché l'ingresso di seconda classe era bloccato.

I quattro hanno un abbonamento, ma devono comunque pagare 75 franchi a testa per un viaggio di quattro minuti. Mostra di più

Quattro adolescenti di Lucerna sono nei guai dopo essere saliti su un treno sovraffollato. Dato che l'ingresso della seconda classe era bloccato, hanno scelto la porta più vicina, che conduceva alla prima classe.

Il breve tragitto dalla loro scuola di Allmend alla stazione è durato solo quattro minuti, ma le conseguenze sono state inaspettate, come fa sapere la «SRF».

All'ingresso della carrozza di prima classe, i ragazzi sono stati fermati da due controllori e multati di 75 franchi ciascuno. Nonostante avessero un abbonamento annuale valido per la tratta e l'intenzione di passare in seconda classe, le FFS non hanno mostrato alcuna concessione.

Una delle madri ha criticato l'atteggiamento rigido e ha chiesto se non fosse opportuna una maggiore flessibilità.

Le FFS hanno difeso la loro decisione ricordando che è severamente vietato rimanere in prima classe con un biglietto di seconda, anche nelle aree di ingresso.

La madre è rimasta sorpresa, perché spesso accade che le persone scelgano di fretta l'ingresso migliore. Non è stato più possibile stabilire se i giovani si siano effettivamente trattenuti nell'anticamera della prima classe o se fossero diretti in seconda.

Un tempo le FFS erano accomodanti

Nel 2016 le FFS hanno assunto una posizione diversa. All'epoca un articolo del portale di notizie «Watson» spiegava che i passeggeri con un biglietto di seconda classe potevano sostare nell'area di ingresso della prima sui treni regionali.

Questo non è consentito però sui treni interregionali. In questi casi il personale del treno dovrebbe semplicemente far notare la cosa in modo amichevole, senza imporre una multa.

Oggi le FFS si attengono a delle regole molto più rigide e sottolineano che l'archivio non contiene più informazioni dal 2016. Anche la Luzerner Zentralbahn sostiene la decisione dei controllori e afferma che tutti i passeggeri devono essere trattati allo stesso modo, indipendentemente dalla breve durata del viaggio.

Dopotutto, le multe sono state successivamente ridotte della metà.

