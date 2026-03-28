Degli estranei si spacciano per amici intimi delle vittime di Cran-Montana

Decine di persone si sono riunite a Sion... tra cui alcuni che non hanno nulla a che fare con i parenti. KEYSTONE

Dopo la tragedia dell'incendio a Crans-Montana, alcune persone si sono presentate alle famiglie delle vittime spacciandosi per amici intimi dei deceduti, pur non avendoli mai conosciuti.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il disastro dell'incendio a Crans-Montana, dei completi estranei hanno finto di essere amici delle vittime.

Un giovane ha ammesso l'inganno e si è scusato con le famiglie coinvolte.

Le reazioni sono state contrastanti: alcuni hanno apprezzato il sostegno, altri lo hanno trovato inappropriato. Mostra di più

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, sono apparse nelle famiglie delle vittime persone che sostenevano di essere amici intimi di chi è deceduto, pur non avendo alcun legame con loro. Lo ho riportato lo «20 Minuten».

Un giovane che per settimane si è mescolato con i partecipanti al lutto ha adesso ammesso che la sua storia non era vera. In un gruppo WhatsApp con i parenti, ha scritto di non avere «nulla a che fare con Le Constellation».

Non è un caso isolato

L'uomo aveva ripetutamente affermato di aver perso un amico nel disastro dell'incendio. È apparso a eventi commemorativi, ha accompagnato le famiglie agli appuntamenti e ha rilasciato interviste a diversi media.

Si è presentato come uno stretto confidente di una vittima, un ruolo che ha affermato di aver completamente inventato.

Il caso non è isolato. Altre persone si sarebbero spacciate per amici delle vittime. In un caso, una giovane donna ha invitato i media a casa sua e ha descritto una presunta amicizia, ma i dubbi sulle sue dichiarazioni hanno fatto sì che l'intervista non venisse mai pubblicata.

Tra chi apprezza e chi lo trova inappropriato

Secondo il portale svizzero tedesco, le reazioni dei famigliari sono state diverse. Alcuni parenti hanno ritenuto che il sostegno di queste persone fosse prezioso.

Un padre di una vittima ha detto che molti di questi impostori sono arrivati in un momento in cui «rimanevano solo vuoto e lacrime». Per alcuni sono stati «un'ancora di salvezza».

Altri hanno reagito in modo molto più critico. Una madre ha descritto come il giovane le fosse sembrato «sospetto» all'inizio. Le sue dichiarazioni continuavamo a cambiare e hanno rapidamente sollevato dei dubbi.

Secondo il sito d'informazione, il giovane ha spiegato che non voleva fare del male a nessuno e che era in cura. Si è scusato personalmente con molti dei famigliari.