Dei passeggeri vogliono scendere dall'aereo troppo in fretta e scatta la baruffa

La situazione degenera mentre sbarcano. (immagine simbolica) Immagine: Third Party/UGC über AP

Una coppia ha causato confusione su un volo da Bali a Hong Kong: al momento dello sbarco, hanno insultato i compagni di viaggio e l'equipaggio, dando vita a un'accesa discussione.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia insulta passeggeri ed equipaggio durante un volo da Bali a Hong Kong.

Un altro passeggero ha attaccato la coppia per fermarla.

Su internet la gente chiede di vietare il volo ai disturbatori. Mostra di più

Un volo della Hong Kong Airlines da Bali a Hong Kong è finito con un'accesa discussione dopo che una coppia ha insultato i compagni di viaggio e l'equipaggio al momento dello sbarco.

Apparentemente frustrati dalla lentezza degli altri passeggeri, li hanno definiti volgarmente come «spazzatura» e si sono fatti strada in modo aggressivo attraverso il corridoio, urtando deliberatamente gli altri.

La situazione è degenerata quando un altro passeggero è intervenuto e ha cercato di fermare la coppia con forza bruta. Un video dell'incidente, diffuso sui social network cinesi, mostra l'uomo che cerca di affrontare il padre di famiglia.

«Pidocchi da gate»

Secondo il «New York Post», altri passeggeri hanno cercato di risolvere la disputa, mentre in rete già si invocavano conseguenze. «Le compagnie aeree dovrebbero mettere nella lista nera persone come queste», ha commentato un utente sui social media.

I comportamenti insoliti sono una fonte costante di discussione nel settore dell'aviazione. Oltre a episodi come questo, vengono attualmente criticate anche nuove tendenze come il «seat-squatting», quando i passeggeri cercano di sedersi nei posti non assegnati, e il «raw dogging», ovvero trascorrere un intero volo fissando il sedile di fronte a sé.

Particolarmente discussi sono i termini «pidocchi del gate» e «pidocchi del corridoio», ovvero i passeggeri che corrono verso il gate o che, dopo l'atterraggio, saltano immediatamente in piedi e si lanciano alla porta, anche se lo sbarco non è ancora iniziato.