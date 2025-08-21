  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Curiosa scena sul treno Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?»

Petar Marjanović

21.8.2025

Il treno IC 81 ha viaggiato tra Berna e Zurigo lunedì mattina come treno a un piano per un cambiamento.
Il treno IC 81 ha viaggiato tra Berna e Zurigo lunedì mattina come treno a un piano per un cambiamento.
blue News

Il treno Intercity da Berna a Zurigo è arrivato puntuale lunedì mattina. C'erano posti a sedere per tutti. Ciononostante il capotreno si è scusato più volte per le «condizioni anguste», con grande stupore di un gruppo di turisti.

Petar Marjanović

21.08.2025, 19:24

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un gruppo di turisti tedeschi che lunedì si trovava sul treno Intercity da Berna a Zurigo ha riso delle ripetute scuse del capotreno per le condizioni anguste.
  • Invece del solito treno a due piani, viaggiava un treno sostitutivo a un solo piano perché il giorno prima non era stato possibile fissare tre carrozze a Romanshorn per mancanza di personale.
  • Ciononostante, tutti i viaggiatori hanno trovato posto e il treno è arrivato a destinazione in orario.
Mostra di più

«Come avrete notato, oggi è un po' più stretto. Viaggiamo su un treno sostitutivo». Con queste parole il capotreno si è rivolto ai passeggeri dell'Intercity 81 da Berna a Zurigo lunedì mattina. Non una, ma più volte.

Quella che sembrava una minacciosa odissea per i pendolari si è rivelata un'innocua avventura: sebbene il treno sia partito da Berna con due minuti di ritardo, ha recuperato quando ha raggiunto Zurigo ed è arrivato addirittura un secondo prima dell'orario previsto, secondo i dati sui tempi di percorrenza. E c'erano posti a sedere per tutti.

Per un gruppo di turisti tedeschi però si è trattato di uno spassoso spettacolo. Dopo il primo annuncio, uno di loro ha ridacchiato: «Cosa, si sta scusando per il fatto che un treno è in funzione?».

Quando poi l'Intercity è arrivato a Zurigo in orario, è seguita la frase: «In Germania nessuno si scusa per un treno che arriva in orario».

Il treno è arrivato a Zurigo addirittura troppo presto

Bahnhof Ankunft Abfahrt
Interlaken Ost (+25s)
Interlaken West (−2s) (+43s)
Spiez (+10s) (+167s)
Thun (+28s) (+171s)
Bern (+188s) (+161s)
Zürich HB (−1s) (+55s)
Zürich Flughafen (+49s) (+128s)
Winterthur (+82s) (+72s)
Frauenfeld (+30s) (+108s)
Weinfelden (+3s) (+42s)
Amriswil (−13s) (+72s)
Romanshorn (+17s)

In realtà c'è una semplicissima spiegazione dietro la curiosa scena: a causa della mancanza di personale a Romanshorn, non è stato possibile agganciare tre carrozze.

Già alle 14:20 di domenica pomeriggio era quindi chiaro che il treno avrebbe circolato lunedì mattina con una composizione sostitutiva.

I numeri dimostrano quanto sia stato effettivamente stretto il tempo a disposizione: secondo le FFS, questo Intercity ha normalmente 819 posti a sedere, ma questa volta ce n'erano «solo» 587, 232 in meno.

Particolarmente angusti i posti in prima classe: invece di diverse carrozze a due piani, erano disponibili solo due carrozze standard, entrambe costruite a metà degli anni Ottanta. In seconda classe la situazione era più rilassata: sei carrozze offrivano ciascuna tra i 62 e gli 86 posti a sedere.

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Anticipazioni e voci dal set da «Un Professore 3»
Alessandra Amoroso risponde alle critiche: «Il mio pancione ti dà fastidio?»
Un raro evento lunare alimenta le speculazioni sulla fine del mondo

Di più dalle FFS

Notturni e festivi compresi. Cercasi personale per lavorare sui treni delle ÖBB. Il salario? 3'700 franchi

Notturni e festivi compresiCercasi personale per lavorare sui treni delle ÖBB. Il salario? 3'700 franchi

Svizzera. Nuova tratta notturna per le FFS verso nord, che ai contribuenti costa 30'000 franchi a viaggio

SvizzeraNuova tratta notturna per le FFS verso nord, che ai contribuenti costa 30'000 franchi a viaggio

Ecco perché. Niente più password per SwissPass, ma gli account sono al sicuro dai cyberattacchi

Ecco perchéNiente più password per SwissPass, ma gli account sono al sicuro dai cyberattacchi

Altre notizie

Energia. La Svezia avrà una nuova centrale nucleare

EnergiaLa Svezia avrà una nuova centrale nucleare

Arrestato. Un 25enne aggredisce passeggeri a caso sulla S-Bahn nel Canton Zurigo

ArrestatoUn 25enne aggredisce passeggeri a caso sulla S-Bahn nel Canton Zurigo

Dopo Ticino e altri Cantoni. Scoperto il primo focolaio di coleottero giapponese a Ginevra

Dopo Ticino e altri CantoniScoperto il primo focolaio di coleottero giapponese a Ginevra