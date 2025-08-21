Curiosa scena sul trenoDei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?»
21.8.2025
Il treno Intercity da Berna a Zurigo è arrivato puntuale lunedì mattina. C'erano posti a sedere per tutti. Ciononostante il capotreno si è scusato più volte per le «condizioni anguste», con grande stupore di un gruppo di turisti.
21.08.2025, 19:24
«Come avrete notato, oggi è un po' più stretto. Viaggiamo su un treno sostitutivo». Con queste parole il capotreno si è rivolto ai passeggeri dell'Intercity 81 da Berna a Zurigo lunedì mattina. Non una, ma più volte.
Quella che sembrava una minacciosa odissea per i pendolari si è rivelata un'innocua avventura: sebbene il treno sia partito da Berna con due minuti di ritardo, ha recuperato quando ha raggiunto Zurigo ed è arrivato addirittura un secondo prima dell'orario previsto, secondo i dati sui tempi di percorrenza. E c'erano posti a sedere per tutti.
Per un gruppo di turisti tedeschi però si è trattato di uno spassoso spettacolo. Dopo il primo annuncio, uno di loro ha ridacchiato: «Cosa, si sta scusando per il fatto che un treno è in funzione?».
Quando poi l'Intercity è arrivato a Zurigo in orario, è seguita la frase: «In Germania nessuno si scusa per un treno che arriva in orario».
Il treno è arrivato a Zurigo addirittura troppo presto
Bahnhof
Ankunft
Abfahrt
Interlaken Ost
–
(+25s)
Interlaken West
(−2s)
(+43s)
Spiez
(+10s)
(+167s)
Thun
(+28s)
(+171s)
Bern
(+188s)
(+161s)
Zürich HB
(−1s)
(+55s)
Zürich Flughafen
(+49s)
(+128s)
Winterthur
(+82s)
(+72s)
Frauenfeld
(+30s)
(+108s)
Weinfelden
(+3s)
(+42s)
Amriswil
(−13s)
(+72s)
Romanshorn
(+17s)
–
In realtà c'è una semplicissima spiegazione dietro la curiosa scena: a causa della mancanza di personale a Romanshorn, non è stato possibile agganciare tre carrozze.
Già alle 14:20 di domenica pomeriggio era quindi chiaro che il treno avrebbe circolato lunedì mattina con una composizione sostitutiva.
I numeri dimostrano quanto sia stato effettivamente stretto il tempo a disposizione: secondo le FFS, questo Intercity ha normalmente 819 posti a sedere, ma questa volta ce n'erano «solo» 587, 232 in meno.
Particolarmente angusti i posti in prima classe: invece di diverse carrozze a due piani, erano disponibili solo due carrozze standard, entrambe costruite a metà degli anni Ottanta. In seconda classe la situazione era più rilassata: sei carrozze offrivano ciascuna tra i 62 e gli 86 posti a sedere.