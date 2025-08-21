Il treno IC 81 ha viaggiato tra Berna e Zurigo lunedì mattina come treno a un piano per un cambiamento. blue News

Il treno Intercity da Berna a Zurigo è arrivato puntuale lunedì mattina. C'erano posti a sedere per tutti. Ciononostante il capotreno si è scusato più volte per le «condizioni anguste», con grande stupore di un gruppo di turisti.

Hai fretta? blue News riassume per te Un gruppo di turisti tedeschi che lunedì si trovava sul treno Intercity da Berna a Zurigo ha riso delle ripetute scuse del capotreno per le condizioni anguste.

Invece del solito treno a due piani, viaggiava un treno sostitutivo a un solo piano perché il giorno prima non era stato possibile fissare tre carrozze a Romanshorn per mancanza di personale.

Ciononostante, tutti i viaggiatori hanno trovato posto e il treno è arrivato a destinazione in orario. Mostra di più

«Come avrete notato, oggi è un po' più stretto. Viaggiamo su un treno sostitutivo». Con queste parole il capotreno si è rivolto ai passeggeri dell'Intercity 81 da Berna a Zurigo lunedì mattina. Non una, ma più volte.

Quella che sembrava una minacciosa odissea per i pendolari si è rivelata un'innocua avventura: sebbene il treno sia partito da Berna con due minuti di ritardo, ha recuperato quando ha raggiunto Zurigo ed è arrivato addirittura un secondo prima dell'orario previsto, secondo i dati sui tempi di percorrenza. E c'erano posti a sedere per tutti.

Per un gruppo di turisti tedeschi però si è trattato di uno spassoso spettacolo. Dopo il primo annuncio, uno di loro ha ridacchiato: «Cosa, si sta scusando per il fatto che un treno è in funzione?».

Quando poi l'Intercity è arrivato a Zurigo in orario, è seguita la frase: «In Germania nessuno si scusa per un treno che arriva in orario».

Il treno è arrivato a Zurigo addirittura troppo presto

Bahnhof Ankunft Abfahrt Interlaken Ost – 06:59 (+25s) Interlaken West 07:02 (−2s) 07:04 (+43s) Spiez 07:23 (+10s) 07:25 (+167s) Thun 07:34 (+28s) 07:36 (+171s) Bern 07:59 (+188s) 08:04 (+161s) Zürich HB 08:57 (−1s) 09:05 (+55s) Zürich Flughafen 09:14 (+49s) 09:18 (+128s) Winterthur 09:30 (+82s) 09:32 (+72s) Frauenfeld 09:42 (+30s) 09:43 (+108s) Weinfelden 09:54 (+3s) 09:55 (+42s) Amriswil 10:05 (−13s) 10:07 (+72s) Romanshorn 10:12 (+17s) –

In realtà c'è una semplicissima spiegazione dietro la curiosa scena: a causa della mancanza di personale a Romanshorn, non è stato possibile agganciare tre carrozze.

Già alle 14:20 di domenica pomeriggio era quindi chiaro che il treno avrebbe circolato lunedì mattina con una composizione sostitutiva.

I numeri dimostrano quanto sia stato effettivamente stretto il tempo a disposizione: secondo le FFS, questo Intercity ha normalmente 819 posti a sedere, ma questa volta ce n'erano «solo» 587, 232 in meno.

Particolarmente angusti i posti in prima classe: invece di diverse carrozze a due piani, erano disponibili solo due carrozze standard, entrambe costruite a metà degli anni Ottanta. In seconda classe la situazione era più rilassata: sei carrozze offrivano ciascuna tra i 62 e gli 86 posti a sedere.