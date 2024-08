Un paio di forbici scomparse ha paralizzato un aeroporto in Giappone nel fine settimana. (immagine simbolica) Steffen Schmidt/KEYSTONE

Lo scorso fine settimana, in un aeroporto giapponese, son stati cancellati ben 36 voli, mentre altri 201 sono stati posticipati. Il motivo? Solo per la scomparsa, da un negozio vicino ai gate, di un paio di forbici.

tgab Gabriela Beck

Hai fretta? blue News riassume per te Delle forbici hanno causato la paralisi di un aeroporto giapponese lo scorso fine settimana.

L'oggetto è scomparso da un negozio vicino ai gate dei voli nazionali.

Per motivi di sicurezza, quindi, ben 36 voli sono stati cancellati e altri 201 hanno subito ritardi.

Il paio di forbici è ricomparso il giorno dopo, nello stesso negozio. Mostra di più

L'aeroporto di New Chitose è un importante snodo dei trasporti in Giappone. Serve la seconda rotta di voli nazionali più trafficata al mondo, quella tra Tokyo e Sapporo, ed è quindi sempre molto frequentato.

Ma sabato scorso, all'improvviso, si è fermato tutto.

I controlli di sicurezza al terminal nazionale sono stati sospesi per circa due ore, lasciando centinaia di viaggiatori temporaneamente bloccati. Come riporta la «BBC», come conseguenza ben 36 voli sono stati cancellati e altri 201 hanno subito ritardi.

Il motivo? La scomparsa di un paio di forbici.

Sono sparite da un negozio che si trova proprio vicino ai gate, il che ha messo tutti in allarme, dato che ha fatto pensare a un possibile tentativo di atto terroristico o di dirottamento. Per motivi di sicurezza, quindi, le operazioni di volo nazionali sono state sospese ed è iniziata una febbrile ricerca, ma invano. Alla fine i voli sono stati comunque ripresi.

Le forbici erano... nel negozio

Solo il giorno successivo il paio di forbici è ricomparso nello stesso negozio in cui era stato smarrito. L'aeroporto di Hokkaido, gestore dello scalo di New Chitose, ha annunciato che sono state ritrovate da un dipendente.

Il Ministero del territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo ha chiesto ai responsabili di Hokkaido di indagare sulle cause per evitare che si possa verificare una situazione simile in futuro.

«L'incidente è avvenuto semplicemente a causa di un sistema di stoccaggio e gestione inadeguato nel negozio», ha ammesso l'aeroporto.